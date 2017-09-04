Руни мечтает возглавить сборную Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что после завершения карьеры постарается осуществить свою мечту и возглавить сборную Англии.

Две недели назад 31-летний ветеран объявил о завершении международной карьеры. Руни закончил выступления за сборную Англии в статусе лучшего бомбардира за всю ее историю.



По словам Уэйна, после окончания игровой карьеры он не собирается покидать футбол и намерен стать тренером. Мечтой Руни остается работа с национальной командой.



"Я бы с удовольствием начал тренировать. Прямо сейчас я работаю над получением тренерской лицензии: было бы глупо отказываться от знаний, полученных на протяжении стольких лет".



"Меня всегда интересовала тактическая сторона игры, я часто спрашивал у тренеров, как именно мы собираемся сыграть против того или иного соперника. Я всегда изучал футбол, хотя многие парни ограничиваются хайлайтами и видеонарезкой каких-нибудь финтов".



"Что касается работы в сборной Англии, то никогда не знаешь, как развернется судьба. Но если мне сделают такое предложение, я ни за что не отвечу отказом", - цитирует Руни talkSPORT.