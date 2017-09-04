Анонс матча Англия — Словакия
В понедельник вечером Англия дома сыграет со своим главным преследователем в отборе к Чемпионату Мира 2018 года — сборной Словакии.
Словаки продолжают идти по пятам англичан, отправляясь на "Уэмбли" со всего двумя очками отставания. При этом до завершения отборочного цикла остается всего три тура.
Оставить сборную Словакии позади — дело не только принципа и чести для англичан. Прямая путевка в финальную стадию Чемпионата Мира гарантирована лишь первой команде отборочной группы.
Это будет шестая встреча сборных Англии и Словакии. Родоначальники футбола выиграли три из пяти последних, включая 0:1 в прошлом году в рамках отбора к ЧМ-2018.
Словакам не удавалось забивать в каждой из трех последних встреч с англичанами. Их последний гол датируется июнем 2003 (поражение 2:1 в отборе к Евро-2004).
Англичане выиграли все 12 последних матчей на "Уэмбли", не считая товарищеских. Это их самая продолжительная серия здесь.
Свое последнее поражение в рамках отбора к мировым первенствам Англия потерпела еще в октябре 2000, 0:1 от Германии. С тех пор 19 побед и две ничьи.
В трех последних матчах за сборную Англии нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил пять голов и отдал одну передачу.
Четыре из восьми голов, что сборная Англии пропустила при Гарете Саутгейте, состоялись на 87-й минуте или позже.
В понедельник вечером сборная Англии снова сможет рассчитывать на полузащитника Эрика Дайера, возвращающегося после дисквалификации. Джордан Хендерсон сохранит за собой капитанскую повязку относительно матча с Мальтой. Также Саутгейт пообещал выпустить с первых минут Джо Харта, Фила Джонса и Харри Кейна.
Чемпионат Мира 2018 года. Отборочный турнир. Группа F
Сборная Англии — сборная Словакии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45
04.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Щас такой самир регает факе "blueistop" и думает "А что-то вообще изменится?"
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Пенс с вершок, а жопа его с горшок.
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Через год думаю будет подобное:
Фергюсон: "Венгер сосет члeн."
Источник: http://fapl.ru/posts/57100/?c=1#c6485808
Через неделю уже должно быть:
Конте: "Болельщики Челси ходят за мной с кружками"
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Моча без причины — признак пенсичины.
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Солнышко садится — пенс веселится, солнышко восходит - пенсу член на рот исходит.
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Сухой пенсу не товарищ.
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Эден Азар: "Мы с Диего играли вместе 3 года и выиграли все, кроме Лиги чемпионов. С ним очень приятно играть, так как он отличный игрок и человек. Хотел бы еще сыграть вместе с ним, но не я принимаю решения".
Альваро Марата был приобретен у "Реала", чтобы заменить Диего Косту в "Челси". Азар рассказал и про своего нового партнера по команде:
"Никогда не играл с ним прежде, но с нетерпением жду этого момента. Он еще молод, но уже успел выиграть много титулов вместе с "Ювентусом" и "Реалом", поэтому опыта у него достаточно".
"Нам нужен игрок такого типа - игрок, который забивает много голов. Альваро умеет это делать. Все в команде счастливы его появлению в "Челси". Он хороший парень, очень разговорчив, легко говорит даже по-английски. С нетерпением жду нашу совместную игру".
жуткие топарики.
Думаю под полтос банок накидают за сезон
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Не накладно сытого пенса потчевать
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Стерпится — обоссытся.
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Все пенсы покончили жизнь - жизнь в моче это не жизнь... (С) феласафия пенсi.
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Не дурак, а просто членс.
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Тише мочи, ниже шконаря.
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Надеюсь, Михайло и его сошкам понравится наше творчество.
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Трусливому зайке и пенек — пенс.
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Chelsea FC - ТОП-клуб.
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Подай палец, а за хуй-то пенс сам схватит.
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Походу пару пенсов уже покончили жизнь утопившись в моче.
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Худ обед, коли мочи на столе нет.
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ребятки, работка, которая не по кайфу, скучная, монотонная - это пиздос.
сидишь такой и блеать каждые 10 минут на часы смотришь, быстрее бы нажать выйти.
лучше сидите на фапли, нолайфером быть пизже, вот просто авторитетно заявляю.
Главное, что родители при бабле были
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Педечи, спешали фо ю, не забывай.
Собака помнит, кто ее кормит.
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