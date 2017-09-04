Анонс матча Англия — Словакия

В понедельник вечером Англия дома сыграет со своим главным преследователем в отборе к Чемпионату Мира 2018 года — сборной Словакии.

Словаки продолжают идти по пятам англичан, отправляясь на "Уэмбли" со всего двумя очками отставания. При этом до завершения отборочного цикла остается всего три тура.



Оставить сборную Словакии позади — дело не только принципа и чести для англичан. Прямая путевка в финальную стадию Чемпионата Мира гарантирована лишь первой команде отборочной группы.



Это будет шестая встреча сборных Англии и Словакии. Родоначальники футбола выиграли три из пяти последних, включая 0:1 в прошлом году в рамках отбора к ЧМ-2018.



Словакам не удавалось забивать в каждой из трех последних встреч с англичанами. Их последний гол датируется июнем 2003 (поражение 2:1 в отборе к Евро-2004).



Англичане выиграли все 12 последних матчей на "Уэмбли", не считая товарищеских. Это их самая продолжительная серия здесь.



Свое последнее поражение в рамках отбора к мировым первенствам Англия потерпела еще в октябре 2000, 0:1 от Германии. С тех пор 19 побед и две ничьи.



В трех последних матчах за сборную Англии нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил пять голов и отдал одну передачу.



Четыре из восьми голов, что сборная Англии пропустила при Гарете Саутгейте, состоялись на 87-й минуте или позже.



В понедельник вечером сборная Англии снова сможет рассчитывать на полузащитника Эрика Дайера, возвращающегося после дисквалификации. Джордан Хендерсон сохранит за собой капитанскую повязку относительно матча с Мальтой. Также Саутгейт пообещал выпустить с первых минут Джо Харта, Фила Джонса и Харри Кейна.



Чемпионат Мира 2018 года. Отборочный турнир. Группа F

Сборная Англии — сборная Словакии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45