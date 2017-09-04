Саутгейт: "Кейн сравнивает себя с Месси и Роналду"

Харри Кейн Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поведал, что нападающий "Тоттенхэма" сопоставляет свою результативность с многократными обладателями "Золотого мяча" Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

24-летний Кейн становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в двух последних сезонах, а в пятницу против Мальты своим дублем довел количество голов за сборную Англии до 10 в 20 матчах.

При этом пять из своих голов на международном уровне Харри забил в трех последних матчах. Как признается Саутгейт, Кейн внимательно следит за своими персональными достижениями и равняется на лучших.

"Он находится в топ-форме, но также он обладает правильной психологией для того, чтобы стать лучшим".

"Он точно знает свое положение. Я как-то спросил его, сколько голов в скольких матчах он забил, и он знал ответ. Также он знал, сколько было у Роналду на данном этапе, сколько было у Месси на данном этапе, сколько было у других".

"Им движет стремление стать одним из лучших в мире, и я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Кейн, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 12:00

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  1. narcot 04.09.2017 13:39 # narcot
    охyeвшая односезонка)

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  2. mancunia-planet 04.09.2017 12:55 # mancunia-planet
    Роналду потихоньку стареет и теряет в физике, уже ниторт по сравнению с собой на пике... а вот Месси хорош, всё такой же зверь решала
    Кейн совсем далек от этой двоечки, вобщем как и все остальные

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  3. belrussland 04.09.2017 12:12 # belrussland
    Дибил Кейн.Тебе срать и срать до них и у тебя другая тактика игры.

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  4. sisyazavr 04.09.2017 12:03 # sisyazavr
    Много футболистов с такой психологией сейчас? Азар сразу приходит в голову, Погба, с натяжкой

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