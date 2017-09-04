Саутгейт: "Кейн сравнивает себя с Месси и Роналду"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поведал, что нападающий "Тоттенхэма" сопоставляет свою результативность с многократными обладателями "Золотого мяча" Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

24-летний Кейн становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в двух последних сезонах, а в пятницу против Мальты своим дублем довел количество голов за сборную Англии до 10 в 20 матчах.



При этом пять из своих голов на международном уровне Харри забил в трех последних матчах. Как признается Саутгейт, Кейн внимательно следит за своими персональными достижениями и равняется на лучших.



"Он находится в топ-форме, но также он обладает правильной психологией для того, чтобы стать лучшим".



"Он точно знает свое положение. Я как-то спросил его, сколько голов в скольких матчах он забил, и он знал ответ. Также он знал, сколько было у Роналду на данном этапе, сколько было у Месси на данном этапе, сколько было у других".



"Им движет стремление стать одним из лучших в мире, и я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", — цитирует Саутгейта Sky Sports.