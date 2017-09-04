Саутгейт: "Кейн сравнивает себя с Месси и Роналду"
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поведал, что нападающий "Тоттенхэма" сопоставляет свою результативность с многократными обладателями "Золотого мяча" Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
24-летний Кейн становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в двух последних сезонах, а в пятницу против Мальты своим дублем довел количество голов за сборную Англии до 10 в 20 матчах.
При этом пять из своих голов на международном уровне Харри забил в трех последних матчах. Как признается Саутгейт, Кейн внимательно следит за своими персональными достижениями и равняется на лучших.
"Он находится в топ-форме, но также он обладает правильной психологией для того, чтобы стать лучшим".
"Он точно знает свое положение. Я как-то спросил его, сколько голов в скольких матчах он забил, и он знал ответ. Также он знал, сколько было у Роналду на данном этапе, сколько было у Месси на данном этапе, сколько было у других".
"Им движет стремление стать одним из лучших в мире, и я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
04.09.2017 12:00
Просмотров: 1557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
охyeвшая односезонка)
(ответить)
Роналду потихоньку стареет и теряет в физике, уже ниторт по сравнению с собой на пике... а вот Месси хорош, всё такой же зверь решала
Кейн совсем далек от этой двоечки, вобщем как и все остальные
(ответить)
Дибил Кейн.Тебе срать и срать до них и у тебя другая тактика игры.
(ответить)
Много футболистов с такой психологией сейчас? Азар сразу приходит в голову, Погба, с натяжкой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий