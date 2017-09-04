Райт высмеял критику Озила в адрес легенд "Арсенала"

Месут Озил Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт высмеял критику полузащитника Месута Озила в адрес легенд клуба.

На прошлой неделе, отмечая четвертую годовщину с момента перехода на "Эмирейтс", Озил через Фейсбук обратился к легендам "Арсенала", которые в последнее время превратились в ярых критиков коллектива Арсена Венгера.

Месут посоветовал легендам "заткнуться" и вести себя достойно, поддерживая команду в трудные времена. Такого рода совет лишь рассмешил Райта.

"Давай подпиши контракт, раз тебя так сильно возмущает критика в адрес команды. Ведь именно от тебя во многом зависит успех "Арсенала".

"Ты не подписываешь новый контракт и, наверное, продолжишь оставаться в тени, ведь по-настоящему каждого волнует не твое будущее, а Алексиса Санчеса".

"Почему ты до сих пор не подписал новый контракт?" — вот, что я бы тебе сказал. Если ты так возмущен, то почему не подписал?"

"Игрок, который толком себя не проявляет на поле, выходит и делает какие-то заявления, при этом отказываясь от продления контракта. Это смешно", — сообщил Райт в эфире BBC Radio 5.


Метки Арсенал, Озил, Райт

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 11:00

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  1. andros13 04.09.2017 11:23 # andros13
    Озиль, рейтинг на whoscored - 6.77

    Чемберлен - 7.81
    Мане - 7.58
    Мхитарян - 8.49

    И этот днарь еще что-то там говорит
    Пусть в футбол играть научится на ТОП уровне, потом что-то вякает легендам вроде Райта

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  2. arsland 04.09.2017 11:20 # arsland
    Райт обоссал Ёзиля его де мочой

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  3. cristean2 04.09.2017 11:15 # cristean2
    Озил прав, вместо того чтобы поддержать команду, эти стервятники псевдо легенды пинают команду вновь и вновь, я бы на месте Озила ушёл бы из этой помойки, каждыц раз когда команда жестко фэйлит все критикуют Месута, будто он один должен играть за всех.

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  4. van-der-slav 04.09.2017 11:11 # van-der-slav
    Так. Первый высказался. Ждем остальных

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  5. deft 04.09.2017 11:08 # deft
    Валить надо и всё. Как и другие бывшие игроки, которые в скором времени выигрывали трофеи после ухода. А так, Арсенал на сегодняшний день не топ "команда".

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  6. januzaj00 04.09.2017 11:03 # januzaj00
    Озил хороший футболист. Команда дерьмовая просто

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