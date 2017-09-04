Райт высмеял критику Озила в адрес легенд "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт высмеял критику полузащитника Месута Озила в адрес легенд клуба.

На прошлой неделе, отмечая четвертую годовщину с момента перехода на "Эмирейтс", Озил через Фейсбук обратился к легендам "Арсенала", которые в последнее время превратились в ярых критиков коллектива Арсена Венгера.



Месут посоветовал легендам "заткнуться" и вести себя достойно, поддерживая команду в трудные времена. Такого рода совет лишь рассмешил Райта.



"Давай подпиши контракт, раз тебя так сильно возмущает критика в адрес команды. Ведь именно от тебя во многом зависит успех "Арсенала".



"Ты не подписываешь новый контракт и, наверное, продолжишь оставаться в тени, ведь по-настоящему каждого волнует не твое будущее, а Алексиса Санчеса".



"Почему ты до сих пор не подписал новый контракт?" — вот, что я бы тебе сказал. Если ты так возмущен, то почему не подписал?"



"Игрок, который толком себя не проявляет на поле, выходит и делает какие-то заявления, при этом отказываясь от продления контракта. Это смешно", — сообщил Райт в эфире BBC Radio 5.