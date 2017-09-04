Саутгейт считает Джонса лучшим английским защитником
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником в стране.
Джонс, прежде склонный к травмам, на высочайшем уровне начал новый сезон. Фил застолбил за собой место в стартовом составе клуба, а теперь делает то же самое в сборной. Саутгейт очень доволен таким преображением 25-летнего защитника.
"Не только в этом сезоне — также был длительный период в середине прошлого сезона, когда, как мне казалось, он был лучшим английским защитником".
"Он очень техничен при владении мячом. Он хорошо читает игру, он агрессивен в оборонительных действиях — что мне нравится — и я думаю, он обладает великолепным опытом, хотя все еще относительно молод".
"Конечно, он много пропустил. Помню, я наблюдал за ним в матче против сборной Испании при Фабио Капелло, так что прошло довольно много времени с его дебюта".
"Он обладает огромным опытом на уровне клуба и сборной. Он в полном порядке, поэтому я рад, что в этот раз мы смогли его вызвать, и в матче против Мальты было хорошо видно, что он придает команде", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
04.09.2017 10:00
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Не удивительно, что Англия сосет писос в Международной арене, если Джонс лучший защитник.
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За что! Блеать?!
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А че не желтого капитана Казахила?
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на фото не Джонс
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С таким здоровьем лучшим не стать
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Если бы не травмы. А так на его уровне Терри в жизни не играл
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