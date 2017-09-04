Саутгейт считает Джонса лучшим английским защитником

Фил Джонс Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником в стране.

Джонс, прежде склонный к травмам, на высочайшем уровне начал новый сезон. Фил застолбил за собой место в стартовом составе клуба, а теперь делает то же самое в сборной. Саутгейт очень доволен таким преображением 25-летнего защитника.

"Не только в этом сезоне — также был длительный период в середине прошлого сезона, когда, как мне казалось, он был лучшим английским защитником".

"Он очень техничен при владении мячом. Он хорошо читает игру, он агрессивен в оборонительных действиях — что мне нравится — и я думаю, он обладает великолепным опытом, хотя все еще относительно молод".

"Конечно, он много пропустил. Помню, я наблюдал за ним в матче против сборной Испании при Фабио Капелло, так что прошло довольно много времени с его дебюта".

"Он обладает огромным опытом на уровне клуба и сборной. Он в полном порядке, поэтому я рад, что в этот раз мы смогли его вызвать, и в матче против Мальты было хорошо видно, что он придает команде", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1408

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 04.09.2017 11:43 # largo-winch
    Не удивительно, что Англия сосет писос в Международной арене, если Джонс лучший защитник.

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  2. rollik707 04.09.2017 10:50 # rollik707
    За что! Блеать?!

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  3. pautinho 04.09.2017 10:28 # pautinho
    А че не желтого капитана Казахила?

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  4. dallaslp 04.09.2017 10:14 # dallaslp
    на фото не Джонс

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  5. dragonishka 04.09.2017 10:05 # dragonishka
    С таким здоровьем лучшим не стать

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  6. stepan-jam-boss 04.09.2017 10:01 # stepan-jam-boss
    Если бы не травмы. А так на его уровне Терри в жизни не играл

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