Саутгейт считает Джонса лучшим английским защитником

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником в стране.

Джонс, прежде склонный к травмам, на высочайшем уровне начал новый сезон. Фил застолбил за собой место в стартовом составе клуба, а теперь делает то же самое в сборной. Саутгейт очень доволен таким преображением 25-летнего защитника.



"Не только в этом сезоне — также был длительный период в середине прошлого сезона, когда, как мне казалось, он был лучшим английским защитником".



"Он очень техничен при владении мячом. Он хорошо читает игру, он агрессивен в оборонительных действиях — что мне нравится — и я думаю, он обладает великолепным опытом, хотя все еще относительно молод".



"Конечно, он много пропустил. Помню, я наблюдал за ним в матче против сборной Испании при Фабио Капелло, так что прошло довольно много времени с его дебюта".



"Он обладает огромным опытом на уровне клуба и сборной. Он в полном порядке, поэтому я рад, что в этот раз мы смогли его вызвать, и в матче против Мальты было хорошо видно, что он придает команде", — цитирует Саутгейта Sky Sports.