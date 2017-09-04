Венгер мог покинуть "Арсенал" минувшим летом

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что раздумывал над своим уходом из клуба минувшим летом.

Свой действующий контракт на два года Венгер заключил лишь в конце мая, после завершения прошлого сезона. По словам 67-летнего француза, причины личного характера, а также интерес к нему со стороны ПСЖ могли прервать его карьеру в "Арсенале".

"Да, я колебался по поводу подписания нового контракта из-за причин личного характера. Я нахожусь в "Арсенале" уже 20 лет, и я постоянно спрашиваю себя, должен ли я продолжать вести клуб. Кроме того, у нас были сложности в прошлом сезоне. Работа с другим клубом была вариантом для меня. У меня были кое-какие контакты с ПСЖ".

"Несмотря на все случившееся, эта команда обладает реальным потенциалом, и мы должны реабилитироваться, как после любого кризиса, выиграв следующий матч. Способен ли "Арсенал" выиграть лигу в этом сезоне? Это возможно", — сообщил Венгер Telefoot.


Метки Арсенал, Венгер, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 04.09.2017 09:17 # dragonishka
    Вся карьера Венгера описывается словом "мог".

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  2. wengerrrro 04.09.2017 09:11 # wengerrrro
    да заткнись ты уже!

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