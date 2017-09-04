Венгер мог покинуть "Арсенал" минувшим летом

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что раздумывал над своим уходом из клуба минувшим летом.

Свой действующий контракт на два года Венгер заключил лишь в конце мая, после завершения прошлого сезона. По словам 67-летнего француза, причины личного характера, а также интерес к нему со стороны ПСЖ могли прервать его карьеру в "Арсенале".



"Да, я колебался по поводу подписания нового контракта из-за причин личного характера. Я нахожусь в "Арсенале" уже 20 лет, и я постоянно спрашиваю себя, должен ли я продолжать вести клуб. Кроме того, у нас были сложности в прошлом сезоне. Работа с другим клубом была вариантом для меня. У меня были кое-какие контакты с ПСЖ".



"Несмотря на все случившееся, эта команда обладает реальным потенциалом, и мы должны реабилитироваться, как после любого кризиса, выиграв следующий матч. Способен ли "Арсенал" выиграть лигу в этом сезоне? Это возможно", — сообщил Венгер Telefoot.