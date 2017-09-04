Бакари Санья может перейти в "Лестер"

"Лестер" может предложить контракт экс-защитнику "Манчестер Сити" Бакари Санья, который сейчас доступен свободным агентом.

Напомним, минувшим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола избавился от всех четырех своих крайних защитников, включая Санья, который в прошлом сезоне Премьер-Лиги отметился 17 появлениями в старте. Теперь на месте Бакари играют Кайл Уолкер и Данило.



Во время трансферного окна интерес к 34-летнему французу проявляли "Бенфика", "Спортинг", "Торино", "Бешикташ" и "Бурсаспор", однако Санья держал свои варианты открытыми, до сих пор не определившись с новым клубом.



Как стало известно ESPN, в данный момент Бакари всерьез задумывается о возвращении в Англию, где ему также довелось поиграть за "Арсенал". В услугах ветерана заинтересован наставник "Лестера" Крейг Шекспир, желающий добавить конкуренции Данни Симпсону справа в обороне.