Газидис положительно оценивает работу "Арсенала" на трансферном рынке

Иван Газидис Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис считает, что его клуб успешно поработать на трансферном рынке минувшим летом.

Минувшим летом "канониры" лишь обновили свой трансферный рекорд, купив у "Лиона" Александра Лакасетта, а также подписали свободным агентом Сеада Колашинаца, став одним из немногих клубов, сработавших в плюс.

При этом из множества игроков с истекающими через год контрактами "Арсеналу" удалось выгодно продать только Алекса Окслейд-Чемберлена, чья стоимость за счет бонусов может вырасти до 40 миллионов фунтов.

Таким образом, теперь "канониры" рискуют лишиться Месута Озила, Джека Уилшира и Алексиса Санчеса следующим летом безо всякой компенсации, однако Газидис доволен тем, как "Арсенал" потрудился.

"Оценивая всю нашу активность после закрытия окна, можно сказать, что нам в очередной раз удалось увеличить глубину и качество состава".

"Результаты придают окраску всему. Позитивная игра против "Ливерпуля" окрасила бы это трансферное окно совсем по-другому".

"Мы плохо начали сезон, но обладаем классом, чтобы изменить ситуацию, наладить игру и побороться за титул", — сообщил Газидис Daily Star.


Метки Арсенал, Газидис, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1923

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sparky 04.09.2017 08:57 # sparky
    Они все наркоманы.

    (ответить)

  2. takemeron 04.09.2017 08:30 # takemeron
    Тролль-уровень Бог! :)))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  3. jekatatarin 04.09.2017 08:24 # jekatatarin
    Что эти радужные пидары курят что их так прёт?

    (ответить)

  4. pautinho 04.09.2017 07:33 # pautinho
    Поссал на челче

    (ответить)

  5. irbis85 04.09.2017 07:15 # irbis85
    Конечно положительно...выделили 150млн на трансферы...купили лаказета и продали за столько же окса...по сути ничего не потратили из этих денег...стало быть на карман в итоге положили и венгеру процент за "умение" грамотно распоряжаться выделенными средствами

    (ответить)

  6. guardian95 04.09.2017 07:05 # guardian95
    круто че

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: