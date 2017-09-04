Газидис положительно оценивает работу "Арсенала" на трансферном рынке
Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис считает, что его клуб успешно поработать на трансферном рынке минувшим летом.
Минувшим летом "канониры" лишь обновили свой трансферный рекорд, купив у "Лиона" Александра Лакасетта, а также подписали свободным агентом Сеада Колашинаца, став одним из немногих клубов, сработавших в плюс.
При этом из множества игроков с истекающими через год контрактами "Арсеналу" удалось выгодно продать только Алекса Окслейд-Чемберлена, чья стоимость за счет бонусов может вырасти до 40 миллионов фунтов.
Таким образом, теперь "канониры" рискуют лишиться Месута Озила, Джека Уилшира и Алексиса Санчеса следующим летом безо всякой компенсации, однако Газидис доволен тем, как "Арсенал" потрудился.
"Оценивая всю нашу активность после закрытия окна, можно сказать, что нам в очередной раз удалось увеличить глубину и качество состава".
"Результаты придают окраску всему. Позитивная игра против "Ливерпуля" окрасила бы это трансферное окно совсем по-другому".
"Мы плохо начали сезон, но обладаем классом, чтобы изменить ситуацию, наладить игру и побороться за титул", — сообщил Газидис Daily Star.
04.09.2017 07:00
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Они все наркоманы.
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Тролль-уровень Бог! :)))))))))))))))))))))))))))))
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Что эти радужные пидары курят что их так прёт?
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Поссал на челче
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Конечно положительно...выделили 150млн на трансферы...купили лаказета и продали за столько же окса...по сути ничего не потратили из этих денег...стало быть на карман в итоге положили и венгеру процент за "умение" грамотно распоряжаться выделенными средствами
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круто че
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