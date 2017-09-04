Мойес: "Даже Конте не спас бы "Сандерленд" от вылета"

Антонио Конте и Дэвид Мойес Тренер Дэвид Мойес считает, что даже его коллега из "Челси" Антонио Конте был бы бессилен спасти "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Прошлый сезон "Челси" и "Сандерленд" завершили на противоположных полюсах таблицы Премьер-Лиги. По мнению Мойеса, в данный момент находящегося без работы, "коты" были обречены на вылет

"Думаю, Харри Рэднапп был прав, когда сказал, что даже Антонио Конте не смог бы спасти "Сандерленд" от вылета в прошлом сезоне".

"Посмотрите на "Манчестер Юнайтед": им потребовалось несколько сотен миллионов фунтов, чтобы привести себя в порядок".

"В "Реал Сосьедад" нам удалось избежать вылета, мы выполнили требуемую задачу. Сейчас только "Сандерленд" немного выбивается из моего послужного списка. Вероятно, это был тяжелейший опыт. Но даже там, думаю, я редко проигрывал два матча подряд".

"В прошлом году у меня не получалось заставить весь механизм работать, и это угнетало меня, ведь я проигрывал. То был мой первый вылет, и я надеюсь, последний", — сообщил Мойес Daily Mail.


Метки Конте, Мойес, Сандерленд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 06:00

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  1. carrick-16 04.09.2017 06:32 # carrick-16
    А вот Эллердайс бы спас

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  2. gin 04.09.2017 06:05 # gin
    Владельцам надо было пораньше увольнять Мойеса и звать Биг Сэма

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  3. skorseze 04.09.2017 06:03 # skorseze
    Степкаааа ты чмошник ;)

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