Мойес: "Даже Конте не спас бы "Сандерленд" от вылета"

Тренер Дэвид Мойес считает, что даже его коллега из "Челси" Антонио Конте был бы бессилен спасти "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Прошлый сезон "Челси" и "Сандерленд" завершили на противоположных полюсах таблицы Премьер-Лиги. По мнению Мойеса, в данный момент находящегося без работы, "коты" были обречены на вылет



"Думаю, Харри Рэднапп был прав, когда сказал, что даже Антонио Конте не смог бы спасти "Сандерленд" от вылета в прошлом сезоне".



"Посмотрите на "Манчестер Юнайтед": им потребовалось несколько сотен миллионов фунтов, чтобы привести себя в порядок".



"В "Реал Сосьедад" нам удалось избежать вылета, мы выполнили требуемую задачу. Сейчас только "Сандерленд" немного выбивается из моего послужного списка. Вероятно, это был тяжелейший опыт. Но даже там, думаю, я редко проигрывал два матча подряд".



"В прошлом году у меня не получалось заставить весь механизм работать, и это угнетало меня, ведь я проигрывал. То был мой первый вылет, и я надеюсь, последний", — сообщил Мойес Daily Mail.