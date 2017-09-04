"Юнайтед" хочет купить Бэйла или Гризманна следующим летом

Антуан Гризманн и Гарет Бэйл Следующим летом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо постарается приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла или нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает Manchester Evening News, Моуриньо интересовался обоими игроками еще минувшим летом, но в силу определенных причин ни Гарет, ни Антуан не решились на смену клуба.

Бэйл дал ясно понять, что счастлив в Мадриде и все еще надеется утвердиться в качестве ключевого игрока "Реала". Этот сезон должен стать определяющим для 28-летнего валлийца, в спину которому дышат более молодые Иско и Марко Асенсио.

Что касается Гризманна, то он был готов отправиться на "Олд Траффорд", пока "Атлетико" не оказался под трансферным запретом ФИФА. Антуан честно признал, что не может оставить клуб в столь сложной ситуации.

Однако уже в январе срок запрета истечет, и у "Атлетико" будет достаточно времени, чтобы присмотреть замену 26-летнему французу до конца сезона, когда "Юнайтед", как ожидается, вновь попробует выкупить Гризманна за отступные в 100 миллионов евро (92 млн. фунтов).


Метки Атлетико, Бэйл, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 00:05

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  1. deathshot19 04.09.2017 01:20 # deathshot19
    Бедный Рэш.

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  2. ezh28 04.09.2017 00:16 # ezh28
    Если сам ещё останется, да и то врятли. Собиратель бабла ебаный

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  3. mancunia-planet 04.09.2017 00:07 # mancunia-planet
    удачи

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