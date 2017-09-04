"Юнайтед" хочет купить Бэйла или Гризманна следующим летом

Следующим летом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо постарается приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла или нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает Manchester Evening News, Моуриньо интересовался обоими игроками еще минувшим летом, но в силу определенных причин ни Гарет, ни Антуан не решились на смену клуба.



Бэйл дал ясно понять, что счастлив в Мадриде и все еще надеется утвердиться в качестве ключевого игрока "Реала". Этот сезон должен стать определяющим для 28-летнего валлийца, в спину которому дышат более молодые Иско и Марко Асенсио.



Что касается Гризманна, то он был готов отправиться на "Олд Траффорд", пока "Атлетико" не оказался под трансферным запретом ФИФА. Антуан честно признал, что не может оставить клуб в столь сложной ситуации.



Однако уже в январе срок запрета истечет, и у "Атлетико" будет достаточно времени, чтобы присмотреть замену 26-летнему французу до конца сезона, когда "Юнайтед", как ожидается, вновь попробует выкупить Гризманна за отступные в 100 миллионов евро (92 млн. фунтов).