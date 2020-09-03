Эванс не печалится, что не перешел в "Сити"

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс заявил, что не сильно печалится по поводу сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити".

В прошлом месяце "дрозды" отклонили предложение "горожан" в 18 миллионов фунтов о покупке Эванса. "Сити" так и не вернулся с увеличенной суммой — в том числе и потому, что не смог избавиться от Эльякима Мангала, которого не устроили варианты с "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвичем".



И если, например, Алексис Санчес из "Арсенала" и Филиппе Коутиньо из "Барселоны" убиты горем по поводу своих несостоявшихся переходов, о которых они мечтали, то Эванс смиренно принимает тот факт, что продолжит выступать за клуб с "Хоторнс".



"Я особо не знаю, что произошло, потому что нахожусь в расположении сборной. Когда ты в отеле, то стараешься не терять концентрацию, но когда я вернусь, уверен, поговорю с президентом и тренером".



"Но как я уже говорил прежде: "Если что-то происходит или не происходит, то нужно просто жить дальше", — цитирует Эванса Manchester Evening News.