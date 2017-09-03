Компани останется в футболе, когда закончит играть

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что останется в футболе после завершения игровой карьеры.

На старте этого сезона кажется, что 32-летнему защитнику удалось прервать свою черную полосу, на протяжении которой он получал одну травму за другой. Бельгиец снова регулярно играет и является ключевой фигурой команды Хосепа Гвардиолы.



Однако в силу своего возраста Компани уже задумывается о том, чем будет заниматься после завершения карьеры. Венсан пока не знает, станет ли он тренером, но уходить из футбола он совершенно точно не планирует.



"Я не знаю, какой будет моя роль в футболе, когда я закончу играть, но я на 100 процентов уверен, что останусь в футболе. Это моя страсть".



"Это похоже на ситуацию, когда ты учишься на доктора, сдаешь все экзамены и думаешь: "Мне уже 32, мне не стать доктором".



"Я играю и живу футболом с шести лет, поэтому я не вижу причин, почему я должен внезапно выбросить весь этот опыт".



"Здесь я установил хороший контакт с более молодыми парнями, и я бы хотел делиться с ними своим опытом и своим видением вещей. Я многому научился от ошибок лучших игроков, как и своих ошибок, и я надеюсь, это поможет мне", — сообщил Компани Daily Mail.