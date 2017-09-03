Дринкуотер рад воссоединению с Канте

Данни Дринкуотер и Нголо Канте Новичок "Челси" Данни Дринкуотер заявил, что предвкушает воссоединение своей связки с Нголо Канте в центре поля.

В позапрошлом сезоне Дринкуотер и Канте демонстрировали великолепное взаимодействие в полузащите "Лестера", который удивил весь мир, завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги.

Летом 2016 "синие" приобрели у "лис" Канте, а в заключительный день минувшего трансферного окна добавили к нему Данни. Англичанин счастлив, что снова будет играть бок о бок с французом.

"Я играл с Нголо на протяжении сезона, и не было и матча, в котором бы я не получил удовольствие от игры рядом с ним. Я предвкушаю наше воссоединение и надеюсь, мы продолжим с того, на чем остановились".

"Думаю, мы обрели взаимопонимание с самого первого матча и с тех пор его не теряли. Он отличный малый, самый скромный человек, которого только можно встретить".

"Не думаю, что он сильно изменился, и мне не терпится его снова увидеть", — сообщил Дринкуотер официальному веб-сайту "Челси".


Метки Дринкуотер, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 20:00

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  1. meshuggah 03.09.2017 21:03 # meshuggah
    За центр боле менее спокоен

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  2. dimon70 03.09.2017 20:53 # dimon70
    посмотрим

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  3. gidro-met 03.09.2017 20:45 # gidro-met
    топовый тандем

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  4. ask 03.09.2017 20:42 # ask
    крутой дуээт

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  5. monsieurgood 03.09.2017 20:17 # monsieurgood
    А кто не рад-то

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  6. farot 03.09.2017 20:02 # farot
    топовый дуэт связок

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