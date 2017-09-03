Дринкуотер рад воссоединению с Канте
Новичок "Челси" Данни Дринкуотер заявил, что предвкушает воссоединение своей связки с Нголо Канте в центре поля.
В позапрошлом сезоне Дринкуотер и Канте демонстрировали великолепное взаимодействие в полузащите "Лестера", который удивил весь мир, завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги.
Летом 2016 "синие" приобрели у "лис" Канте, а в заключительный день минувшего трансферного окна добавили к нему Данни. Англичанин счастлив, что снова будет играть бок о бок с французом.
"Я играл с Нголо на протяжении сезона, и не было и матча, в котором бы я не получил удовольствие от игры рядом с ним. Я предвкушаю наше воссоединение и надеюсь, мы продолжим с того, на чем остановились".
"Думаю, мы обрели взаимопонимание с самого первого матча и с тех пор его не теряли. Он отличный малый, самый скромный человек, которого только можно встретить".
"Не думаю, что он сильно изменился, и мне не терпится его снова увидеть", — сообщил Дринкуотер официальному веб-сайту "Челси".
03.09.2017 20:00
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За центр боле менее спокоен
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посмотрим
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топовый тандем
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крутой дуээт
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А кто не рад-то
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топовый дуэт связок
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