Дринкуотер рад воссоединению с Канте

Новичок "Челси" Данни Дринкуотер заявил, что предвкушает воссоединение своей связки с Нголо Канте в центре поля.

В позапрошлом сезоне Дринкуотер и Канте демонстрировали великолепное взаимодействие в полузащите "Лестера", который удивил весь мир, завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги.



Летом 2016 "синие" приобрели у "лис" Канте, а в заключительный день минувшего трансферного окна добавили к нему Данни. Англичанин счастлив, что снова будет играть бок о бок с французом.



"Я играл с Нголо на протяжении сезона, и не было и матча, в котором бы я не получил удовольствие от игры рядом с ним. Я предвкушаю наше воссоединение и надеюсь, мы продолжим с того, на чем остановились".



"Думаю, мы обрели взаимопонимание с самого первого матча и с тех пор его не теряли. Он отличный малый, самый скромный человек, которого только можно встретить".



"Не думаю, что он сильно изменился, и мне не терпится его снова увидеть", — сообщил Дринкуотер официальному веб-сайту "Челси".