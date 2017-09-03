Клопп: "Ситуация с Коутиньо точно такая, как мы и хотели"

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые после закрытия трансферного окна высказался по поводу ситуации полузащитника Филиппе Коутиньо.

В прошлом месяце "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, равно как и прошение самого Филиппе о трансфере.

"Барселона" была вынуждена довольствоваться только покупкой Усмана Дембеле у дортмундской "Боруссии", и Юрген считает, что его бывший и нынешний клубы поступили именно так, как планировали изначально — но по-разному.

"У нас своя ситуация, а у Дортмунда своя. Наша ситуация точно такая, какой мы ее хотели видеть. Не верьте всему тому, что пишется в прессе".

"Дортмунд решил, что игрок уйдет от них, поэтому я не могу сравнивать две эти ситуации. Мы же по-прежнему обладаем действительно хорошим игроком, который может играть", — сообщил Клопп Sport1.

Добавим, что в этом сезоне Коутиньо еще не провел ни одного матча за "красных". Отсутствие 25-летнего бразильца Клопп объяснял проблемами со спиной.


Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 03.09.2017 20:57 # largo-winch
    Месси остался недоволен трансферной кампанией Барселоны и не хочет продлевать контракт, хотя стороны уже договорились.
    Ждём в январе в Ливерпуле, к Клопп-топу захочет 100%

    (ответить)

  2. dimon70 03.09.2017 20:56 # dimon70
    и куда теперь Коута ставить?атака начала сыгрываться,а в полузащите он не нужен

    (ответить)

  3. sj606 03.09.2017 20:42 # sj606
    Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло © жалко пацана

    (ответить)

  4. gin 03.09.2017 19:31 # gin
    Если всё взвесить - надо было продать
    Но, видимо, пошли на принцип

    (ответить)

  5. scouser89-lfc 03.09.2017 19:10 # scouser89-lfc
    Через год обменяем на Неймара в ПСЖ с доплатой, от псж ественно

    (ответить)

  6. akadam 03.09.2017 19:06 # akadam
    Надеюсь, Филипе останется професионалом и сохранит мотивацию. Ну а нет, так для него же хуже.

    (ответить)

  7. vtp 03.09.2017 19:01 # vtp
    уйдет через год, если форму не растеряет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: