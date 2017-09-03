Клопп: "Ситуация с Коутиньо точно такая, как мы и хотели"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые после закрытия трансферного окна высказался по поводу ситуации полузащитника Филиппе Коутиньо.

В прошлом месяце "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, равно как и прошение самого Филиппе о трансфере.



"Барселона" была вынуждена довольствоваться только покупкой Усмана Дембеле у дортмундской "Боруссии", и Юрген считает, что его бывший и нынешний клубы поступили именно так, как планировали изначально — но по-разному.



"У нас своя ситуация, а у Дортмунда своя. Наша ситуация точно такая, какой мы ее хотели видеть. Не верьте всему тому, что пишется в прессе".



"Дортмунд решил, что игрок уйдет от них, поэтому я не могу сравнивать две эти ситуации. Мы же по-прежнему обладаем действительно хорошим игроком, который может играть", — сообщил Клопп Sport1.



Добавим, что в этом сезоне Коутиньо еще не провел ни одного матча за "красных". Отсутствие 25-летнего бразильца Клопп объяснял проблемами со спиной.