Клопп: "Ситуация с Коутиньо точно такая, как мы и хотели"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые после закрытия трансферного окна высказался по поводу ситуации полузащитника Филиппе Коутиньо.
В прошлом месяце "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, равно как и прошение самого Филиппе о трансфере.
"Барселона" была вынуждена довольствоваться только покупкой Усмана Дембеле у дортмундской "Боруссии", и Юрген считает, что его бывший и нынешний клубы поступили именно так, как планировали изначально — но по-разному.
"У нас своя ситуация, а у Дортмунда своя. Наша ситуация точно такая, какой мы ее хотели видеть. Не верьте всему тому, что пишется в прессе".
"Дортмунд решил, что игрок уйдет от них, поэтому я не могу сравнивать две эти ситуации. Мы же по-прежнему обладаем действительно хорошим игроком, который может играть", — сообщил Клопп Sport1.
Добавим, что в этом сезоне Коутиньо еще не провел ни одного матча за "красных". Отсутствие 25-летнего бразильца Клопп объяснял проблемами со спиной.
03.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Месси остался недоволен трансферной кампанией Барселоны и не хочет продлевать контракт, хотя стороны уже договорились.
Ждём в январе в Ливерпуле, к Клопп-топу захочет 100%
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и куда теперь Коута ставить?атака начала сыгрываться,а в полузащите он не нужен
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Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло © жалко пацана
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Если всё взвесить - надо было продать
Но, видимо, пошли на принцип
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Через год обменяем на Неймара в ПСЖ с доплатой, от псж ественно
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Надеюсь, Филипе останется професионалом и сохранит мотивацию. Ну а нет, так для него же хуже.
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уйдет через год, если форму не растеряет
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