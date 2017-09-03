Хендерсон останется капитаном англичан на матч против Словакии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сохранит капитанскую повязку на матч против Словакии в понедельник вечером.

На пресс-конференции перед выездом к Мальте в рамках отбора к ЧМ-2018 Саутгейт говорил, что после завершения Уэйном Руни международной карьеры не будет спешить с назначением нового постоянного капитана.



Гарет заявил, что продолжит использовать ротацию повязки между игроками, в которых он видит потенциальных лидеров сборной. Однако другим футболистам придется подождать своей очереди.



"Джордан останется капитаном, нет смысла это менять. Обычно мы выбираем капитана сразу на оба матча, если, конечно, не решаем изменить состав, или этот парень не может сыграть", — цитирует Саутгейта, сегодня отмечающего свое 46-летие, Sky Sports.