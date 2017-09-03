Фергюсон грозился покинуть "Юнайтед" перед треблом в 1999 году
Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что сэр Алекс Фергюсон грозился подать в отставку с поста главного тренера перед сезоном, в котором "красные дьяволы" сделали знаменитый требл.
Сезон Премьер-Лиги 1997/98 ""Юнайтед" завершил на второй позиции, в одном очке позади "Арсенала", который, помимо титула, выиграл и Кубок Англии. Такого рода результат огорчил Эдвардса и сэра Роланда Смита, тогда занимавшего пост президента.
"Мы ничего не выиграли и, если честно, не были удовлетворены. Нам казалось, что Алекс немного потерял концентрацию на футболе из-за своего статуса знаменитости и интереса к скачкам".
"Поэтому мы высказали ему свои мысли, а Роланд решил добавить к этому официальное письмо. Когда Алекс получил его, то практически немедленно приехал, чтобы повидать меня".
"Он был в ярости, сказав: "Если вы действительно так думаете обо мне… тогда я подаю в отставку". И он ушел. Слава Богу, он этого не сделал!" — приводит слова Эдвардса Daily Mail.
03.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
МЮ=13
чулсе+лестер+со-сити+арс+лузерпуль=12
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Остался и привёл Юнайтед к статусу самого именитого клуба Англии, порвав всех и вся на своём пути.
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Грозился сильно сказано. Скорее психанул и ляпнул
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Арсенал чемпионом что ли становился
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ну и истеричка
"тогда я подаю в отставку"
"он этого не сделал!"
просто трепло
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Типичный помоечный нытик
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норм фото
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