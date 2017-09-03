Фергюсон грозился покинуть "Юнайтед" перед треблом в 1999 году

Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что сэр Алекс Фергюсон грозился подать в отставку с поста главного тренера перед сезоном, в котором "красные дьяволы" сделали знаменитый требл.

Сезон Премьер-Лиги 1997/98 ""Юнайтед" завершил на второй позиции, в одном очке позади "Арсенала", который, помимо титула, выиграл и Кубок Англии. Такого рода результат огорчил Эдвардса и сэра Роланда Смита, тогда занимавшего пост президента.



"Мы ничего не выиграли и, если честно, не были удовлетворены. Нам казалось, что Алекс немного потерял концентрацию на футболе из-за своего статуса знаменитости и интереса к скачкам".



"Поэтому мы высказали ему свои мысли, а Роланд решил добавить к этому официальное письмо. Когда Алекс получил его, то практически немедленно приехал, чтобы повидать меня".



"Он был в ярости, сказав: "Если вы действительно так думаете обо мне… тогда я подаю в отставку". И он ушел. Слава Богу, он этого не сделал!" — приводит слова Эдвардса Daily Mail.