Фергюсон грозился покинуть "Юнайтед" перед треблом в 1999 году

Сэр Алекс Фергюсон Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что сэр Алекс Фергюсон грозился подать в отставку с поста главного тренера перед сезоном, в котором "красные дьяволы" сделали знаменитый требл.

Сезон Премьер-Лиги 1997/98 ""Юнайтед" завершил на второй позиции, в одном очке позади "Арсенала", который, помимо титула, выиграл и Кубок Англии. Такого рода результат огорчил Эдвардса и сэра Роланда Смита, тогда занимавшего пост президента.

"Мы ничего не выиграли и, если честно, не были удовлетворены. Нам казалось, что Алекс немного потерял концентрацию на футболе из-за своего статуса знаменитости и интереса к скачкам".

"Поэтому мы высказали ему свои мысли, а Роланд решил добавить к этому официальное письмо. Когда Алекс получил его, то практически немедленно приехал, чтобы повидать меня".

"Он был в ярости, сказав: "Если вы действительно так думаете обо мне… тогда я подаю в отставку". И он ушел. Слава Богу, он этого не сделал!" — приводит слова Эдвардса Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 17:00

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  1. fc-man-un-1878 03.09.2017 18:29 # fc-man-un-1878
    МЮ=13
    чулсе+лестер+со-сити+арс+лузерпуль=12

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  2. bootsman 03.09.2017 18:14 # bootsman
    Остался и привёл Юнайтед к статусу самого именитого клуба Англии, порвав всех и вся на своём пути.

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  3. van-der-slav 03.09.2017 17:39 # van-der-slav
    Грозился сильно сказано. Скорее психанул и ляпнул

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  4. januzaj00 03.09.2017 17:09 # januzaj00
    Арсенал чемпионом что ли становился

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  5. mr-terry 03.09.2017 17:06 # mr-terry
    ну и истеричка
    "тогда я подаю в отставку"
    "он этого не сделал!"
    просто трепло

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  6. pautinho 03.09.2017 17:05 # pautinho
    Типичный помоечный нытик

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  7. mancunia-planet 03.09.2017 17:02 # mancunia-planet
    норм фото

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