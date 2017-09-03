"Атлетико" рекомендовал Косте помириться с "Челси"

Диего Коста "Атлетико" опасается, что без примирения нападающего Диего Косты и "Челси" возвращение игрока в Мадрид во время зимнего трансферного окна окажется невозможно.

Как известно, на исходе лета Коста был вынужден из Бразилии наблюдать за переговорами между "Челси" и "Атлетико". Диего отказывается приезжать в Лондон, где ему не рады, и где его ждут только в резервной команде.

Двум клубам так и не удалось договориться о стоимости 28-летнего игрока сборной Испании. По слухам, "синие" потребовали за Косту 50 миллионов фунтов, тогда как "Атлетико" предлагал только 40 млн.

Ожидается, что клуб из Мадрида возобновит интерес к Диего в январе, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного на "матрасников" ФИФА. Однако Daily Mail предполагает, что даже тогда двум клубам не удастся договориться, если в ситуацию не вмешается сам Коста.

По информации издания, "Атлетико" рекомендовал Косте вернуться в Лондон и помириться с руководством "Челси". Пускай Диего уже не сыграет за первую команду и будет вынужден получать практику в резерве, но его раскаяние определенно сделает "синих" сговорчивее в январе.


Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. warham 03.09.2017 18:37 # warham
    Если сделать вязку пенса с Жопакостой, то получится новый вид пенса - Пенс Засранный

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  2. largo-winch 03.09.2017 18:33 # largo-winch
    Замечено, что пинсы, окунаясь на Крещение, НЕ ТОНУЛИ, а болтались в ПРОРУБИ…

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  3. warham 03.09.2017 18:31 # warham
    Я когда вижу пенса на улице - похyю, кто он и что он - я его избиваю до потери сознания ибо мир должен очищаться от этой зловони

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  4. largo-winch 03.09.2017 18:31 # largo-winch
    Можно сделать из дерьма конфетку.
    Будет конфетка, но дерьмовенькая

    А что можно сделать из пинса? Только еще тупого пинса.
    Пенсы это
    Генетический Мусор

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  5. raimbek1 03.09.2017 18:28 # raimbek1
    Дай те я тоже поссу на пенсов! членси - клуб терпил, теперь официально

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  6. olegxit 03.09.2017 18:27 # olegxit
    Не надо вестись на его провокации. продать его 60 зимой или летом.. деньги важнее.. (я про Косту).

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  7. alcoholnarco 03.09.2017 18:19 # alcoholnarco
    фапл в огне

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  8. edchelsea 03.09.2017 18:12 # edchelsea
    Врот мамку вархама. На ветке пожар. Норм так безтрофейники слились воедино и полыхают кончая друг на друга

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  9. shirokov15 03.09.2017 18:06 # shirokov15
    Если кто-то ещё не играл в Evil Within, то советую. Это бомба. Игра от создателя обителя зла, только ещё круче. Самая страшная и жуткая игра из всех, что играл.

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  10. bezviz 03.09.2017 18:06 # bezviz
    одни и те же горят, не переставая

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  11. pauk 03.09.2017 17:56 # pauk
    хех, хоть эманало можно респектнуть. делает то, на что в свое время не хватило яиц у вест хема в истории с пайетом.

    (ответить)

  12. paul-shark 03.09.2017 17:56 # paul-shark
    Сколько не ссы, вся моча из залупы да пенсу на усы.

    Если кто не понял, это те самые сексуальные усы, что есть у гритки 100 пудово.

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  13. ian 03.09.2017 17:54 # ian
    В декабре выпустят зверя.

    (ответить)

  14. bezviz 03.09.2017 17:53 # bezviz
    В Томске торжественно открыли колонку с водой

    «Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил Кляйн.

    https://lenta.ru/news/2017/08/27/kolonka/

    ахах ору просто, дико ору)) но сделан серьезный шаг на пути к становления сверхдержавы, скоро американцев догонят)

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  15. warham 03.09.2017 17:50 # warham
    Сколько не ссы, вся моча из залупы да пенсу в трусы.

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  16. alcoholnarco 03.09.2017 17:46 # alcoholnarco
    сколько на пинса не ссы, а ему все мало.

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  17. erevansky 03.09.2017 17:41 # erevansky
    Красавчик, Диего, не прогнулся! Гордость и чувство собственного достоинства прежде всего!

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  18. warham 03.09.2017 17:36 # warham
    Кто напишет самую офигенную поговорку про вонючих пенсов, того закороную на ФАПле

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  19. pistolero-lfc 03.09.2017 17:29 # pistolero-lfc
    03.09.2017 17:19 #
    al-faarabi

    можно пса подписать предложив членси чубу акпома и + 20 млн.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57085/#reply

    А фонаты этой помойки настолько в печали, что даже их жаль немного. К этим бомжам уже никто не хочет идти, они уже готовы терпеть вонючего пса из челсей.
    Арсен сам поднял этот сброд, сам же и возвращает туда, где он начинал

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  20. paul-shark 03.09.2017 17:27 # paul-shark
    Хватит ссать на пинсов, ребята.

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