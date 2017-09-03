"Атлетико" рекомендовал Косте помириться с "Челси"
"Атлетико" опасается, что без примирения нападающего Диего Косты и "Челси" возвращение игрока в Мадрид во время зимнего трансферного окна окажется невозможно.
Как известно, на исходе лета Коста был вынужден из Бразилии наблюдать за переговорами между "Челси" и "Атлетико". Диего отказывается приезжать в Лондон, где ему не рады, и где его ждут только в резервной команде.
Двум клубам так и не удалось договориться о стоимости 28-летнего игрока сборной Испании. По слухам, "синие" потребовали за Косту 50 миллионов фунтов, тогда как "Атлетико" предлагал только 40 млн.
Ожидается, что клуб из Мадрида возобновит интерес к Диего в январе, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного на "матрасников" ФИФА. Однако Daily Mail предполагает, что даже тогда двум клубам не удастся договориться, если в ситуацию не вмешается сам Коста.
По информации издания, "Атлетико" рекомендовал Косте вернуться в Лондон и помириться с руководством "Челси". Пускай Диего уже не сыграет за первую команду и будет вынужден получать практику в резерве, но его раскаяние определенно сделает "синих" сговорчивее в январе.
03.09.2017 16:00
Просмотров: 3583
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если сделать вязку пенса с Жопакостой, то получится новый вид пенса - Пенс Засранный
(ответить)
Замечено, что пинсы, окунаясь на Крещение, НЕ ТОНУЛИ, а болтались в ПРОРУБИ…
(ответить)
Я когда вижу пенса на улице - похyю, кто он и что он - я его избиваю до потери сознания ибо мир должен очищаться от этой зловони
(ответить)
Можно сделать из дерьма конфетку.
Будет конфетка, но дерьмовенькая
А что можно сделать из пинса? Только еще тупого пинса.
Пенсы это
Генетический Мусор
(ответить)
Дай те я тоже поссу на пенсов! членси - клуб терпил, теперь официально
(ответить)
Не надо вестись на его провокации. продать его 60 зимой или летом.. деньги важнее.. (я про Косту).
(ответить)
фапл в огне
(ответить)
Врот мамку вархама. На ветке пожар. Норм так безтрофейники слились воедино и полыхают кончая друг на друга
(ответить)
Если кто-то ещё не играл в Evil Within, то советую. Это бомба. Игра от создателя обителя зла, только ещё круче. Самая страшная и жуткая игра из всех, что играл.
(ответить)
одни и те же горят, не переставая
(ответить)
хех, хоть эманало можно респектнуть. делает то, на что в свое время не хватило яиц у вест хема в истории с пайетом.
(ответить)
Сколько не ссы, вся моча из залупы да пенсу на усы.
Если кто не понял, это те самые сексуальные усы, что есть у гритки 100 пудово.
(ответить)
В декабре выпустят зверя.
(ответить)
В Томске торжественно открыли колонку с водой
«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил Кляйн.
https://lenta.ru/news/2017/08/27/kolonka/
ахах ору просто, дико ору)) но сделан серьезный шаг на пути к становления сверхдержавы, скоро американцев догонят)
(ответить)
Сколько не ссы, вся моча из залупы да пенсу в трусы.
(ответить)
сколько на пинса не ссы, а ему все мало.
(ответить)
Красавчик, Диего, не прогнулся! Гордость и чувство собственного достоинства прежде всего!
(ответить)
Кто напишет самую офигенную поговорку про вонючих пенсов, того закороную на ФАПле
(ответить)
03.09.2017 17:19 #
al-faarabi
можно пса подписать предложив членси чубу акпома и + 20 млн.
Источник: http://fapl.ru/posts/57085/#reply
А фонаты этой помойки настолько в печали, что даже их жаль немного. К этим бомжам уже никто не хочет идти, они уже готовы терпеть вонючего пса из челсей.
Арсен сам поднял этот сброд, сам же и возвращает туда, где он начинал
(ответить)
Хватит ссать на пинсов, ребята.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий