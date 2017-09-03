"Атлетико" рекомендовал Косте помириться с "Челси"

"Атлетико" опасается, что без примирения нападающего Диего Косты и "Челси" возвращение игрока в Мадрид во время зимнего трансферного окна окажется невозможно.

Как известно, на исходе лета Коста был вынужден из Бразилии наблюдать за переговорами между "Челси" и "Атлетико". Диего отказывается приезжать в Лондон, где ему не рады, и где его ждут только в резервной команде.



Двум клубам так и не удалось договориться о стоимости 28-летнего игрока сборной Испании. По слухам, "синие" потребовали за Косту 50 миллионов фунтов, тогда как "Атлетико" предлагал только 40 млн.



Ожидается, что клуб из Мадрида возобновит интерес к Диего в январе, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного на "матрасников" ФИФА. Однако Daily Mail предполагает, что даже тогда двум клубам не удастся договориться, если в ситуацию не вмешается сам Коста.



По информации издания, "Атлетико" рекомендовал Косте вернуться в Лондон и помириться с руководством "Челси". Пускай Диего уже не сыграет за первую команду и будет вынужден получать практику в резерве, но его раскаяние определенно сделает "синих" сговорчивее в январе.