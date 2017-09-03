"Спортинг" обвинил Салливана во лжи

"Спортинг" обвинил совладельца "Вест Хэма" Дэвида Салливана во лжи, заявив, что не предлагал лондонскому клубу приобрести полузащитника Вильяма Карвалью в заключительный день летнего трансферного окна.

В минувшую пятницу официальный веб-сайт "молотобойцев" опубликовал заявление Салливана по поводу ситуации с Карвалью. Дэвид сообщил, что изначальное предложение "Вест Хэма" о покупке Вильяма было отклонено еще пару недель назад, но за считанные часы до дедлайна "Спортинг" обратился к нему и предложил приобрести игрока по изначальной цене.



По словам Салливана, "Вест Хэм" отказался от сделки, поскольку не имел достаточного времени для проведения медицинского обследования игрока сборной Португалии. Однако "Спортинг" отрицает, что 31 августа предлагал "молотобойцам" Вильяма.



"Мы не предлагали выкупить у нас Вильяма Карвалью. Мистер Салливан обязан подтвердить свои слова. По этой причине "Спортинг" публично призывает его продемонстрировать предложения, которые, как он говорит, были сделаны", — гласит заявление клуба из Лиссабона.