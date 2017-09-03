Руни исключает свое возвращение в сборную Англии

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что уже не вернется в сборную Англии.

Когда в прошлом месяце 31-летний Руни объявил о завершении международной карьеры, главный тренер англичан Гарет Саутгейт воспринял эту новость с пониманием, ведь Уэйн едва сменил клуб и сражается за свое место в составе.

Вместе с тем Саутгейт допустил, что следующим летом Руни вернется и поможет сборной на Чемпионате Мира в России. Однако этому не бывать, уверяет Уэйн.

"Я уже определился. Несколько раз я видел, как игроки возобновляли международную карьеру и участвовали в турнирах, но это неправильно".

"Парни, которые стараются попасть в Россию, и есть те самые парни, которые заслуживают сыграть на турнире, если они туда попадут. Поэтому мое решение принято".

"Я буду наблюдать за ними как болельщик. На протяжении всей своей карьеры я давал понять, что люблю сборную Англии и хочу, чтобы Англия была успешна. Это останется неизменным, хотя лично я играть уже не буду", — сообщил Руни talkSPORT.


Метки Руни, сборная Англии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. metropol 03.09.2017 15:26 # metropol
    ну да, нах ты кому там нужен, ты ведь в товарняках и отборах забивать лишь можешь, а на мундиалях - 0

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  2. paul-shark 03.09.2017 15:06 # paul-shark
    Предпочёл бутылку сборной, типичный скум.

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