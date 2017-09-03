Венгер обещает вернуться за Лемаром
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что поле окончания этого сезона вернется за атакующим полузащитником "Монако" Тома Лемаром, которого ему не удалось приобрести минувшим летом.
В минувшую пятницу, заключительный день трансферного окна, "канониры" предложила рекордную по меркам своего клуба и всей Премьер-Лиги сумму в 100 миллионов евро (92 млн. фунтов) за Лемара.
"Монако" принял это предложение, однако Тома оказался застигнут врасплох и имел считанные часы на принятие решения относительно своего будущего. В итоге 21-летний француз отказался присоединиться к "Арсеналу". Впрочем, Венгер все еще надеется заполучить соотечественника в будущем.
"Да, мы предложили 100 миллионов евро за Лемара, но он захотел остаться в "Монако". Да, мы еще вернемся за ним", — сообщил Венгер Telefoot.
03.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
"канониры" предложила...
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То есть внегре и на следующий сезон будет тренить арсенал? Вот же безнадеги.
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В вулвич надо Эменало отправить работать. Хорошо сработаются с венгером.
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вернется за Лемаром, но обратно не уедет, лол)э
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Венгер уже спёкся! Гг пилите нового тренера, этот немоч!
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ещё мочи просит, в челсе старикана
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Венгер верит в возвращение в 4ку по итогам сезона))
старику действительно пора завязывать с тренерской работой.
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лол, Лемар ему отказал, а этот унижается. Впрочем, ничего нового
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Так он же послал его из-за отсутствия ЛЧ
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