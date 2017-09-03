Венгер обещает вернуться за Лемаром

Тома Лемар Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что поле окончания этого сезона вернется за атакующим полузащитником "Монако" Тома Лемаром, которого ему не удалось приобрести минувшим летом.

В минувшую пятницу, заключительный день трансферного окна, "канониры" предложила рекордную по меркам своего клуба и всей Премьер-Лиги сумму в 100 миллионов евро (92 млн. фунтов) за Лемара.

"Монако" принял это предложение, однако Тома оказался застигнут врасплох и имел считанные часы на принятие решения относительно своего будущего. В итоге 21-летний француз отказался присоединиться к "Арсеналу". Впрочем, Венгер все еще надеется заполучить соотечественника в будущем.

"Да, мы предложили 100 миллионов евро за Лемара, но он захотел остаться в "Монако". Да, мы еще вернемся за ним", — сообщил Венгер Telefoot.


Метки Арсенал, Венгер, Лемар, Монако

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 13:00

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  1. paul-shark 03.09.2017 15:05 # paul-shark
    "канониры" предложила...

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  2. rayclemence 03.09.2017 14:53 # rayclemence
    То есть внегре и на следующий сезон будет тренить арсенал? Вот же безнадеги.

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  3. fc-zenit 03.09.2017 14:53 # fc-zenit
    В вулвич надо Эменало отправить работать. Хорошо сработаются с венгером.

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  4. pistolero-lfc 03.09.2017 14:51 # pistolero-lfc
    вернется за Лемаром, но обратно не уедет, лол)э

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  5. rollik707 03.09.2017 14:43 # rollik707
    Венгер уже спёкся! Гг пилите нового тренера, этот немоч!

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  6. wengerrrro 03.09.2017 13:38 # wengerrrro
    ещё мочи просит, в челсе старикана

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  7. alexomck 03.09.2017 13:24 # alexomck
    Венгер верит в возвращение в 4ку по итогам сезона))
    старику действительно пора завязывать с тренерской работой.

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  8. second005 03.09.2017 13:23 # second005
    лол, Лемар ему отказал, а этот унижается. Впрочем, ничего нового

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  9. tigerpool 03.09.2017 13:01 # tigerpool
    Так он же послал его из-за отсутствия ЛЧ

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