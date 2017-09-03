Венгер обещает вернуться за Лемаром

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что поле окончания этого сезона вернется за атакующим полузащитником "Монако" Тома Лемаром, которого ему не удалось приобрести минувшим летом.

В минувшую пятницу, заключительный день трансферного окна, "канониры" предложила рекордную по меркам своего клуба и всей Премьер-Лиги сумму в 100 миллионов евро (92 млн. фунтов) за Лемара.



"Монако" принял это предложение, однако Тома оказался застигнут врасплох и имел считанные часы на принятие решения относительно своего будущего. В итоге 21-летний француз отказался присоединиться к "Арсеналу". Впрочем, Венгер все еще надеется заполучить соотечественника в будущем.



"Да, мы предложили 100 миллионов евро за Лемара, но он захотел остаться в "Монако". Да, мы еще вернемся за ним", — сообщил Венгер Telefoot.