Де Бур сохранит работу, только если обыграет "Бернли"

Франк Де Бур Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур удержится на "Селхерст Парк" только в случае победы над "Бернли" в следующие выходные.

Радость от назначения Де Бура, выступавшего за "Барселону" в качестве игрока, улетучилась уже на старте сезона: "Пэлас" проиграл все три своих матча и не забил ни одного мяча.

Изначально Франк пообещал, что постарается привить команде стиль, основанный на владении мячом. Боссы клуба уже убедились, что этот вызов не по плечу игрокам, которые все последние годы действовали на контратаках.

Ожидалось, что Де Бур будет уволен уже в эти выходные, однако председатель "Пэлас" Стив Пэриш дал последний шанс голландцу. Если Франк хочет спасти свою работу на "Селхерст Парк", ему необходимо обыграть "Бернли" в следующее воскресенье, сообщает Daily Mirror.



Метки Де Бур, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2017 12:00

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  1. ganinilyha 03.09.2017 12:26 # ganinilyha
    Да ладно бред

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  2. paul-shark 03.09.2017 12:11 # paul-shark
    Просто физрук. Наберётся опыта в условном Китае и через пару лет возьмут тренировать синюю помойку щольси.

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  3. second005 03.09.2017 12:09 # second005
    можно смело ставить на победу Пэлас

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