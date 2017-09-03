Куман предупредил Руни насчет пьяной езды

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман предупредил, что выведет нападающего Уэйна Руни из состава, если ветеран не возьмется за голову.

На этой неделе 31-летний Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде недалеко от своего дома в графстве Чешир. Вскоре после инцидента Куман предупредил, что не потерпит еще одного скандала с участием Уэйна.



Перед возвращение Руни из "Манчестер Юнайтед" голландец ясно дал понять, что не потерпит выходок игрока за пределами поля. Куман рассчитывал, что нападающий станет примером для многочисленной молодежи, собравшейся в "Эвертоне" прямо сейчас.



Спасти форварда от попадания в запас смогли лишь два обстоятельства, сообщает Daily Mirror. Во-первых, "Эвертон" не купил нового нападающего в заключительный день трансферного окна; во-вторых, инцидент произошел во время международной паузы.



По информации источника, в наказание Куман может наложить на Руни штраф в размере двухнедельной зарплаты - около 300 тысяч фунтов. Также Рональд уведомил Уэйна, что дает ему последний шанс на исправление.