Куман предупредил Руни насчет пьяной езды
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман предупредил, что выведет нападающего Уэйна Руни из состава, если ветеран не возьмется за голову.
На этой неделе 31-летний Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде недалеко от своего дома в графстве Чешир. Вскоре после инцидента Куман предупредил, что не потерпит еще одного скандала с участием Уэйна.
Перед возвращение Руни из "Манчестер Юнайтед" голландец ясно дал понять, что не потерпит выходок игрока за пределами поля. Куман рассчитывал, что нападающий станет примером для многочисленной молодежи, собравшейся в "Эвертоне" прямо сейчас.
Спасти форварда от попадания в запас смогли лишь два обстоятельства, сообщает Daily Mirror. Во-первых, "Эвертон" не купил нового нападающего в заключительный день трансферного окна; во-вторых, инцидент произошел во время международной паузы.
По информации источника, в наказание Куман может наложить на Руни штраф в размере двухнедельной зарплаты - около 300 тысяч фунтов. Также Рональд уведомил Уэйна, что дает ему последний шанс на исправление.
03.09.2017 11:00
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что-то у Шрека в жизни не так видать
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отстань от Шрека,укурок голландский.пусть легенда отдыхает,как умеет
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Бывших скумеров не бывает. Все скумеры - алкаши.
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все же берет вверх скамовская сущность
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прочитал пьяной пи3ды
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