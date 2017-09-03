Куман предупредил Руни насчет пьяной езды

Рональд Куман и Уэйн Руни Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман предупредил, что выведет нападающего Уэйна Руни из состава, если ветеран не возьмется за голову.

На этой неделе 31-летний Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде недалеко от своего дома в графстве Чешир. Вскоре после инцидента Куман предупредил, что не потерпит еще одного скандала с участием Уэйна.

Перед возвращение Руни из "Манчестер Юнайтед" голландец ясно дал понять, что не потерпит выходок игрока за пределами поля. Куман рассчитывал, что нападающий станет примером для многочисленной молодежи, собравшейся в "Эвертоне" прямо сейчас.

Спасти форварда от попадания в запас смогли лишь два обстоятельства, сообщает Daily Mirror. Во-первых, "Эвертон" не купил нового нападающего в заключительный день трансферного окна; во-вторых, инцидент произошел во время международной паузы.

По информации источника, в наказание Куман может наложить на Руни штраф в размере двухнедельной зарплаты - около 300 тысяч фунтов. Также Рональд уведомил Уэйна, что дает ему последний шанс на исправление.



Метки Куман, Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2017 11:00

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  1. blacker19 03.09.2017 12:26 # blacker19
    что-то у Шрека в жизни не так видать

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  2. dimon70 03.09.2017 12:23 # dimon70
    отстань от Шрека,укурок голландский.пусть легенда отдыхает,как умеет

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  3. paul-shark 03.09.2017 12:09 # paul-shark
    Бывших скумеров не бывает. Все скумеры - алкаши.

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  4. chr1s8rown 03.09.2017 12:07 # chr1s8rown
    все же берет вверх скамовская сущность

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  5. iroquez 03.09.2017 11:07 # iroquez
    прочитал пьяной пи3ды

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