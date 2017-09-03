Клубы Премьер-Лиги обсудят проведение матчей в субботу вечером

Эктор Беллерин и Джейми Варди Клубы Премьер-Лиги собираются обсудить идею с проведением матчей поздним вечером субботы.

На следующей неделе в четверг клубы Премьер-Лиги встретятся на ежегодном собрании. Одним из пунктов в повестке дня станет проведение вечерних матчей по субботам, сообщает Daily Mirror.

Прямо сейчас субботние матчи Премьер-Лиги разделены на три слота - 14-45, 17-00 и 19-30 по московскому времени. В интересах телевидения клубы предлагают запустить четвертый - на 21-45.

У предложения видятся два недостатка. Во-первых, болельщики смогут провести еще больше времени в пабах перед тем, как отправиться на стадион; во-вторых, позднее время матча создаст определенные неудобства гостевым фанатам.

Также на собрании клубы планируют определиться со сроками закрытия летнего трансферного окна. Большинство представителей выступают за завершение периода дозаявок перед стартом сезона.



Метки Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2576

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Последние комментарии:




  1. dimon70 03.09.2017 12:26 # dimon70
    да какать они хотели на фанатов,особо гостевых.все ради ТВ и бабок от них.мешки,сцуко

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  2. rollik707 03.09.2017 11:49 # rollik707
    Самые высокооплачиваемые исполнительные директора клубов Премьер-Лиги

    1. Manchester City - &#163;4,410,000
    2. Manchester United - &#163;2,962,000
    3. Tottenham - &#163;2,843,000
    4. Arsenal - &#163;2,608,000
    5. West Brom - &#163;1,952,000
    6. Liverpool - &#163;1,210,000
    7. Bournemouth - &#163;1,074,000
    8. Stoke - &#163;934,000
    9. West Ham - &#163;907,000
    10. Crystal Palace - &#163;692,000
    11. Brighton - &#163;578,213
    12. Swansea - &#163;500,368
    13. Southampton - &#163;445,000
    14. Everton - &#163;400,000
    15. Watford - &#163;245,000
    16. Chelsea - &#163;223,000
    17. Leicester - &#163;158,000
    18. Newcastle - &#163;150,000
    19. Huddersfield - &#163;73,489
    20. Burnley - Nothing
    Теперь понятно почему у Челси трансферы так себе!

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  3. iroquez 03.09.2017 11:07 # iroquez
    доебали, лучше бы один в 12 начинали

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  4. pavel-chelsea 03.09.2017 11:05 # pavel-chelsea
    Тоесть когда в понедельник проводить игру в 22-00 тофанатам гостевой команды нормально добираться а как в субботу так нечем? Про пабы вообше бред какойто набухаться можно за 20 минут какая нах разница раньше или позже)))

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  5. scouser89-lfc 03.09.2017 10:27 # scouser89-lfc
    14-45 перенести на 21-00. В выходные дела, в 14-45 очень рано

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  6. skychnie-oboi 03.09.2017 10:24 # skychnie-oboi
    ЛЕ - это вообще ад.

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  7. roykean11 03.09.2017 10:20 # roykean11
    поставьте на 3 ч ночи...или как ЛЧ никто не будет смотреть..и скай будет показывать гольф...

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  8. abse 03.09.2017 10:12 # abse
    И так поздно матчи начинаются! ЛЧ и ЛЕ вообще невозможно в прямом эфире посмотреть =(

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  9. gandalf 03.09.2017 10:06 # gandalf
    Убрать матчи по понедельникам!

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