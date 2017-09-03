Клубы Премьер-Лиги обсудят проведение матчей в субботу вечером
Клубы Премьер-Лиги собираются обсудить идею с проведением матчей поздним вечером субботы.
На следующей неделе в четверг клубы Премьер-Лиги встретятся на ежегодном собрании. Одним из пунктов в повестке дня станет проведение вечерних матчей по субботам, сообщает Daily Mirror.
Прямо сейчас субботние матчи Премьер-Лиги разделены на три слота - 14-45, 17-00 и 19-30 по московскому времени. В интересах телевидения клубы предлагают запустить четвертый - на 21-45.
У предложения видятся два недостатка. Во-первых, болельщики смогут провести еще больше времени в пабах перед тем, как отправиться на стадион; во-вторых, позднее время матча создаст определенные неудобства гостевым фанатам.
Также на собрании клубы планируют определиться со сроками закрытия летнего трансферного окна. Большинство представителей выступают за завершение периода дозаявок перед стартом сезона.
03.09.2017 10:00
Просмотров: 2576
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да какать они хотели на фанатов,особо гостевых.все ради ТВ и бабок от них.мешки,сцуко
(ответить)
Самые высокооплачиваемые исполнительные директора клубов Премьер-Лиги
1. Manchester City - £4,410,000
2. Manchester United - £2,962,000
3. Tottenham - £2,843,000
4. Arsenal - £2,608,000
5. West Brom - £1,952,000
6. Liverpool - £1,210,000
7. Bournemouth - £1,074,000
8. Stoke - £934,000
9. West Ham - £907,000
10. Crystal Palace - £692,000
11. Brighton - £578,213
12. Swansea - £500,368
13. Southampton - £445,000
14. Everton - £400,000
15. Watford - £245,000
16. Chelsea - £223,000
17. Leicester - £158,000
18. Newcastle - £150,000
19. Huddersfield - £73,489
20. Burnley - Nothing
Теперь понятно почему у Челси трансферы так себе!
(ответить)
доебали, лучше бы один в 12 начинали
(ответить)
Тоесть когда в понедельник проводить игру в 22-00 тофанатам гостевой команды нормально добираться а как в субботу так нечем? Про пабы вообше бред какойто набухаться можно за 20 минут какая нах разница раньше или позже)))
(ответить)
14-45 перенести на 21-00. В выходные дела, в 14-45 очень рано
(ответить)
ЛЕ - это вообще ад.
(ответить)
поставьте на 3 ч ночи...или как ЛЧ никто не будет смотреть..и скай будет показывать гольф...
(ответить)
И так поздно матчи начинаются! ЛЧ и ЛЕ вообще невозможно в прямом эфире посмотреть =(
(ответить)
Убрать матчи по понедельникам!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий