Клубы Премьер-Лиги обсудят проведение матчей в субботу вечером

Клубы Премьер-Лиги собираются обсудить идею с проведением матчей поздним вечером субботы.

На следующей неделе в четверг клубы Премьер-Лиги встретятся на ежегодном собрании. Одним из пунктов в повестке дня станет проведение вечерних матчей по субботам, сообщает Daily Mirror.



Прямо сейчас субботние матчи Премьер-Лиги разделены на три слота - 14-45, 17-00 и 19-30 по московскому времени. В интересах телевидения клубы предлагают запустить четвертый - на 21-45.



У предложения видятся два недостатка. Во-первых, болельщики смогут провести еще больше времени в пабах перед тем, как отправиться на стадион; во-вторых, позднее время матча создаст определенные неудобства гостевым фанатам.



Также на собрании клубы планируют определиться со сроками закрытия летнего трансферного окна. Большинство представителей выступают за завершение периода дозаявок перед стартом сезона.