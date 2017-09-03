Озил посоветовал легендам "Арсенала" заткнуться
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил посоветовал легендам клуба заткнуться и, наконец, поддержать клуб.
После сокрушительного поражения от "Ливерпуля" (4:0) в минувшие выходные с гневной критикой на Озила и его партнеров обрушили бывшие игроки "Арсенала" в лице Мартина Киоуна, Тьерри Анри и Яна Райта.
Месута уже не удивляет такое отношение к себе со стороны легенд клуба. Озил порекомендовал критикам, наконец, заткнуться и встать на сторону "канониров".
"Лично я столкнулся с большой порцией критики во время пребывания в Лондоне. Слишком дорогой, слишком жадный, плохая физическая подготовка и отсутствие борьбы – вот что люди говорили обо мне".
"Некоторые комментарии сделаны людьми, которые меня совершенно не знают. Некоторые доносились от бывших игроков – как успешных, так и тех, кто ничего не добился в "Арсенале".
"Да, с критикой сталкиваются все футболисты, но я ждал, что легенды будут вести себя как легенды. Мой совет им – прекратить трепаться и начать поддерживать", - написал Озил на своей странице в Facebook.
03.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
Всегда был слабохарактерным.
Помню его вьюшки "Венгер для меня как отец, я останусь только ради него"
А под критикой он будет играть в свою любимую игру - найди Озила на поле
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Отлично....
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Красава, так этих бездарей и нонэймов!
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Красава
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ахахахахаха
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Обидчивая девочка xD
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Настоящая легенда Арсенала
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