Озил посоветовал легендам "Арсенала" заткнуться

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил посоветовал легендам клуба заткнуться и, наконец, поддержать клуб.

После сокрушительного поражения от "Ливерпуля" (4:0) в минувшие выходные с гневной критикой на Озила и его партнеров обрушили бывшие игроки "Арсенала" в лице Мартина Киоуна, Тьерри Анри и Яна Райта.

Месута уже не удивляет такое отношение к себе со стороны легенд клуба. Озил порекомендовал критикам, наконец, заткнуться и встать на сторону "канониров".

"Лично я столкнулся с большой порцией критики во время пребывания в Лондоне. Слишком дорогой, слишком жадный, плохая физическая подготовка и отсутствие борьбы – вот что люди говорили обо мне".

"Некоторые комментарии сделаны людьми, которые меня совершенно не знают. Некоторые доносились от бывших игроков – как успешных, так и тех, кто ничего не добился в "Арсенале".

"Да, с критикой сталкиваются все футболисты, но я ждал, что легенды будут вести себя как легенды. Мой совет им – прекратить трепаться и начать поддерживать", - написал Озил на своей странице в Facebook.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 486

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  1. sellman 03.09.2017 09:12 # sellman
    Всегда был слабохарактерным.
    Помню его вьюшки "Венгер для меня как отец, я останусь только ради него"

    А под критикой он будет играть в свою любимую игру - найди Озила на поле

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  2. chelsealondon 03.09.2017 09:11 # chelsealondon
    Отлично....

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  3. budun 03.09.2017 09:11 # budun
    Красава, так этих бездарей и нонэймов!

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  4. alienripley 03.09.2017 09:06 # alienripley
    Красава

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  5. farot 03.09.2017 09:06 # farot
    ахахахахаха

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  6. edgarkuznetsov 03.09.2017 09:05 # edgarkuznetsov
    Обидчивая девочка xD

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  7. rhymo 03.09.2017 09:02 # rhymo
    Настоящая легенда Арсенала

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