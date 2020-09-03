Окслейд-Чемберлен отказал "Челси" из-за Конте

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен отверг вариант с переходом в "Челси" из-за того, что главный тренер "синих" Антонио Конте видел в нем исключительно вингбека.

Напомним, незадолго до закрытия летнего трансферного окна Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте, отказал "Челси" и перешел в "Ливерпуль" за 40 миллионов фунтов, включая бонусы.



Как утверждает The Telegraph, нежелание 24-летнего англичанина переходить в "Челси" было обусловлено тем, что Антонио Конте хотел использовать его исключительно в качестве конкурента Виктора Мосеса на позиции правого вингбека.



При этом сам Алекс считает себя гораздо более многогранным футболистом и свое будущее связывает с позицией центрального полузащитника. Окслейд-Чемберлен уверен, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поможет ему раскрыться в этой роли.