Окслейд-Чемберлен отказал "Челси" из-за Конте

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен отверг вариант с переходом в "Челси" из-за того, что главный тренер "синих" Антонио Конте видел в нем исключительно вингбека.

Напомним, незадолго до закрытия летнего трансферного окна Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте, отказал "Челси" и перешел в "Ливерпуль" за 40 миллионов фунтов, включая бонусы.

Как утверждает The Telegraph, нежелание 24-летнего англичанина переходить в "Челси" было обусловлено тем, что Антонио Конте хотел использовать его исключительно в качестве конкурента Виктора Мосеса на позиции правого вингбека.

При этом сам Алекс считает себя гораздо более многогранным футболистом и свое будущее связывает с позицией центрального полузащитника. Окслейд-Чемберлен уверен, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поможет ему раскрыться в этой роли.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 03.09.2017 09:05 # sellman
    Типичный тупой.

    Играет на уровне 10 матчей и уже "хочу-не хочу"
    Причем вышел на нынешний свой уровень только после того как Венгер перешел на схему 3-4-3 и поставил его вингбеком.

    Даже взять игру сборной против Мальты.
    Играл он в атакующей группе - самый дновый был.
    Точность пассов наименьшая в составе. Обострять не может, только врываться.

    Да и кого он собрался вытеснить из ПЗ ЛФК?!
    Хендерсона? Вайландума? Тупость.
    перешел, что бы сесть на скамейку.
    А мог и играть и получать в трое больше

    лох
    Как раз под стать портового сброда.

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  2. ravi 03.09.2017 09:00 # ravi
    У чудака футбольный айсикью минус 33 а он хочет в центре играть))) удачи и хорошего настроения

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  3. webfoot 03.09.2017 08:53 # webfoot
    в новом сезоне Клоп переходит на 3-4-3 и ставит АОЧа правым вингбэком

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  4. mukazhan 03.09.2017 08:21 # mukazhan
    Вы дебилы?? Причем тут конте??? Парень хочет играть на других позициях, а заголовок якобы про личные качества

    P.s. ппц у вас бомбит!!!!

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  5. farot 03.09.2017 08:16 # farot
    ну посмотрим как Клопп его раскроет

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  6. chebrec 03.09.2017 08:16 # chebrec
    Ну конечно зачем надрываться в Челси когда можно прохлаждаться в печени которая ни на что не претендует

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  7. ian 03.09.2017 08:09 # ian
    Челси пидaрасы

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  8. karandash 03.09.2017 08:01 # karandash
    Топарик жуткий

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