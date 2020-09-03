Окслейд-Чемберлен отказал "Челси" из-за Конте
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен отверг вариант с переходом в "Челси" из-за того, что главный тренер "синих" Антонио Конте видел в нем исключительно вингбека.
Напомним, незадолго до закрытия летнего трансферного окна Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте, отказал "Челси" и перешел в "Ливерпуль" за 40 миллионов фунтов, включая бонусы.
Как утверждает The Telegraph, нежелание 24-летнего англичанина переходить в "Челси" было обусловлено тем, что Антонио Конте хотел использовать его исключительно в качестве конкурента Виктора Мосеса на позиции правого вингбека.
При этом сам Алекс считает себя гораздо более многогранным футболистом и свое будущее связывает с позицией центрального полузащитника. Окслейд-Чемберлен уверен, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поможет ему раскрыться в этой роли.
03.09.2017 08:00
Просмотров: 1979
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Типичный тупой.
Играет на уровне 10 матчей и уже "хочу-не хочу"
Причем вышел на нынешний свой уровень только после того как Венгер перешел на схему 3-4-3 и поставил его вингбеком.
Даже взять игру сборной против Мальты.
Играл он в атакующей группе - самый дновый был.
Точность пассов наименьшая в составе. Обострять не может, только врываться.
Да и кого он собрался вытеснить из ПЗ ЛФК?!
Хендерсона? Вайландума? Тупость.
перешел, что бы сесть на скамейку.
А мог и играть и получать в трое больше
лох
Как раз под стать портового сброда.
(ответить)
У чудака футбольный айсикью минус 33 а он хочет в центре играть))) удачи и хорошего настроения
(ответить)
в новом сезоне Клоп переходит на 3-4-3 и ставит АОЧа правым вингбэком
(ответить)
Вы дебилы?? Причем тут конте??? Парень хочет играть на других позициях, а заголовок якобы про личные качества
P.s. ппц у вас бомбит!!!!
(ответить)
ну посмотрим как Клопп его раскроет
(ответить)
Ну конечно зачем надрываться в Челси когда можно прохлаждаться в печени которая ни на что не претендует
(ответить)
Челси пидaрасы
(ответить)
Топарик жуткий
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий