"Ливерпуль" не устанавливал цену за Коутиньо

В "Ливерпуле" "со смехом" восприняли заявление "Барселоны" о том, что перед самым закрытием летнего трансферного окна "красные" назвали свою цену за полузащитника Филиппе Коутиньо.

По ходу августа "Ливерпуль" отклонил несколько предложений "Барсы" о покупке Коутиньо, а владеющая мерсисайдским клубом компания Fenway Sports Group даже выпустила официальное заявление, пообещав, что Филиппе останется на "Энфилде" к концу лета.



25-летнему бразильцу действительно не удалось покинуть "Ливерпуль", однако в субботу директор каталонского клуба Альберт Солер заявил, что на самом деле сделка не состоялась из-за жадности "красных", которые потребовали за Коутиньо 183 миллиона фунтов.



Ссылаясь на свои источники в "Ливерпуле", Liverpool Echo утверждает, что слова Солера являются ложью и были восприняты на "Энфилде" со смехом. Позиция "красных" в отношении Коутиньо не менялась на протяжении всего окна, и клубы не вели никаких переговоров.



По всей видимости, выдумка Солера обусловлена желанием "Барселоны" напоследок насолить несговорчивому клубу, ведь прежде испанский гранд еще не сталкивался со столь ожесточенным сопротивлениям, пытаясь переманить игрока.



Добавим, что на следующей неделе Коутиньо, еще не сыгравший ни одного матча за "Ливерпуль" в этом сезоне, вернется из сборной Бразилии. Главному тренеру "красных" Юргену Клоппу предстоит тщательно побеседовать со своим подопечным, очевидно расстроенным несостоявшимся трансфером.