Коста не будет мириться с "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста не хочет возвращаться в расположение клуба даже после того, как "синие" включили его в заявку на Премьер-Лигу.

После закрытия трансферного окна "Челси "остался единственным клубом, где Коста имеет право поддерживать форму до января. Более того, "синие" даже включили Диего в заявку на первую половину сезона.



Чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают, что 28-летний нападающий, наконец, прекратит забастовку в Бразилии и вернется в расположение клуба. Издание The Telegraph утверждает, что у Косты таких планов нет и не было.



Источники, близкие к игроку, сообщают, что Коста не намерен мириться с "Челси": Диего по-прежнему обижен на главного тренера Антонио Конте за то, что тот исключил его из планов на сезон и уведомил об этом только по смс.