Коста не будет мириться с "Челси"

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста не хочет возвращаться в расположение клуба даже после того, как "синие" включили его в заявку на Премьер-Лигу.

После закрытия трансферного окна "Челси "остался единственным клубом, где Коста имеет право поддерживать форму до января. Более того, "синие" даже включили Диего в заявку на первую половину сезона.

Чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают, что 28-летний нападающий, наконец, прекратит забастовку в Бразилии и вернется в расположение клуба. Издание The Telegraph утверждает, что у Косты таких планов нет и не было.

Источники, близкие к игроку, сообщают, что Коста не намерен мириться с "Челси": Диего по-прежнему обижен на главного тренера Антонио Конте за то, что тот исключил его из планов на сезон и уведомил об этом только по смс.



Метки Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3130

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Последние комментарии:




  1. ravi 03.09.2017 09:10 # ravi
    Сгноить пса в таком режиме в оставшиеся два года. Продолжая штрафовать и поставив крест на этой несуразной карьере

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  2. edchelsea 03.09.2017 08:55 # edchelsea
    Да помирится. А если нет то тогда в рот мамку вархама

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  3. warham 03.09.2017 08:53 # warham
    Ливерпуль еще больше зауважал после того, как обоссали Путалонию. Хочу чтобы все клубы обоссывали ее с ног до головы.

    Кстати пенсы пидоры, извиняюсь что не по теме.

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  4. warham 03.09.2017 08:28 # warham
    Тока что проснулся и обоссался от радости что сегодня воскресенье. Ублюдки вы кончееные.

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  5. chebrec 03.09.2017 08:24 # chebrec
    Диего! Диего! Диего!

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  6. farot 03.09.2017 08:22 # farot
    Наставник "МЮ" вышел на замену, успел получить предупреждение за затяжку времени, а также реализовал послематчевый пенальти.



    лол)))0

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  7. farot 03.09.2017 08:18 # farot
    нормас. Осталось еще в ЛЧ его заявить, чтобы симеоне вообще охуел

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  8. ian 03.09.2017 08:12 # ian
    Конте испортил и без того убогую репутацию клуба. Поэтому все нормальные игроки отказали Челси.

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  9. deathshot19 03.09.2017 08:10 # deathshot19
    Бло, сам себе в душу гадит из-за ссаной смски. До чего дошёл прогресс, у Диего пмс.

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  10. alcoholnarco 03.09.2017 08:07 # alcoholnarco
    Окслейд-Чемберлен отказал "Челси" из-за Конте

    Парик скоро захлебнется.

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  11. frank-lampard 03.09.2017 07:49 # frank-lampard
    Неужели тут стали сидеть одни школотроны, все посты о санине, полная деградация

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  12. j-silver 03.09.2017 07:33 # j-silver
    На обиженных собаках воду возят

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  13. melwood-lfc 03.09.2017 07:23 # melwood-lfc
    Коста по красоте ссыт на глиномесов и на парик конче

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  14. admet 03.09.2017 07:12 # admet
    Сборная России по боксу впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира. На завершившемся мировом первенстве в Гамбурге команда завоевала серебряную и бронзовую медали.

    Первое место в командном зачете заняла сборная Кубы, боксеры которой завоевали пять золотых и две серебряные медали. Второе место — у сборной Узбекистана (1&#8722;3&#8722;2), третьими стали казахстанцы (1&#8722;2&#8722;3). Сборная России заняла седьмое место.

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  15. gandalf 03.09.2017 06:38 # gandalf
    Грызня в клубе.
    Типичный схелсеа.

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  16. golokante 03.09.2017 06:29 # golokante
    Челси включил его в заявку не для того, чтобы он вернулся, а чтобы ебать его потом за неисполнение контракта. При всём уважении к его таланту, он игрок не того уровня, чтобы диктовать условия клубу. В мире есть только один игрок, слово которого важнее слова тренера. И это точно не Коста.

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  17. alcoholnarco 03.09.2017 06:26 # alcoholnarco
    Даже пенсы обоссывают пенсов.

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  18. karandash 03.09.2017 06:19 # karandash
    Источники, близкие к игроку, сообщают, что Коста не намерен мириться с "Челси": Диего по-прежнему обижен на главного тренера Антонио Конте за то, что тот исключил его из планов на сезон и уведомил об этом только по смс.

    Ну тогда Конте включит заднюю, переступит через свою гордость и полетит в Бразилию вымаливать прощение.

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  19. cfc000000 03.09.2017 06:13 # cfc000000
    Первонах. Снизу глиномесс.

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