Коста не будет мириться с "Челси"
Нападающий "Челси" Диего Коста не хочет возвращаться в расположение клуба даже после того, как "синие" включили его в заявку на Премьер-Лигу.
После закрытия трансферного окна "Челси "остался единственным клубом, где Коста имеет право поддерживать форму до января. Более того, "синие" даже включили Диего в заявку на первую половину сезона.
Чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают, что 28-летний нападающий, наконец, прекратит забастовку в Бразилии и вернется в расположение клуба. Издание The Telegraph утверждает, что у Косты таких планов нет и не было.
Источники, близкие к игроку, сообщают, что Коста не намерен мириться с "Челси": Диего по-прежнему обижен на главного тренера Антонио Конте за то, что тот исключил его из планов на сезон и уведомил об этом только по смс.
03.09.2017 06:00
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Последние комментарии:
Сгноить пса в таком режиме в оставшиеся два года. Продолжая штрафовать и поставив крест на этой несуразной карьере
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Да помирится. А если нет то тогда в рот мамку вархама
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Ливерпуль еще больше зауважал после того, как обоссали Путалонию. Хочу чтобы все клубы обоссывали ее с ног до головы.
Кстати пенсы пидоры, извиняюсь что не по теме.
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Тока что проснулся и обоссался от радости что сегодня воскресенье. Ублюдки вы кончееные.
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Диего! Диего! Диего!
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Наставник "МЮ" вышел на замену, успел получить предупреждение за затяжку времени, а также реализовал послематчевый пенальти.
лол)))0
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нормас. Осталось еще в ЛЧ его заявить, чтобы симеоне вообще охуел
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Конте испортил и без того убогую репутацию клуба. Поэтому все нормальные игроки отказали Челси.
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Бло, сам себе в душу гадит из-за ссаной смски. До чего дошёл прогресс, у Диего пмс.
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Окслейд-Чемберлен отказал "Челси" из-за Конте
Парик скоро захлебнется.
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Неужели тут стали сидеть одни школотроны, все посты о санине, полная деградация
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На обиженных собаках воду возят
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Коста по красоте ссыт на глиномесов и на парик конче
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Сборная России по боксу впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира. На завершившемся мировом первенстве в Гамбурге команда завоевала серебряную и бронзовую медали.
Первое место в командном зачете заняла сборная Кубы, боксеры которой завоевали пять золотых и две серебряные медали. Второе место — у сборной Узбекистана (1−3−2), третьими стали казахстанцы (1−2−3). Сборная России заняла седьмое место.
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Грызня в клубе.
Типичный схелсеа.
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Челси включил его в заявку не для того, чтобы он вернулся, а чтобы ебать его потом за неисполнение контракта. При всём уважении к его таланту, он игрок не того уровня, чтобы диктовать условия клубу. В мире есть только один игрок, слово которого важнее слова тренера. И это точно не Коста.
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Даже пенсы обоссывают пенсов.
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Источники, близкие к игроку, сообщают, что Коста не намерен мириться с "Челси": Диего по-прежнему обижен на главного тренера Антонио Конте за то, что тот исключил его из планов на сезон и уведомил об этом только по смс.
Ну тогда Конте включит заднюю, переступит через свою гордость и полетит в Бразилию вымаливать прощение.
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Первонах. Снизу глиномесс.
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