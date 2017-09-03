Перейра заключил новый контракт с "Юнайтед"

Перед отъездом в аренду в "Валенсию" полузащитник Андреас Перейра заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт на два года.

1 сентября, в заключительный день трансферного окна в Испании, "Валенсия" заключила сделку по аренде 21-летнего бразильца до конца сезона.



Однако перед отъездом из Манчестера, где он находится с 16 лет, Перейра заключил новую сделку до 2019 года. С помощью этого клуб продемонстрировал свою веру в талантливого игрока.



"Андрес уже и так является очень хорошим футболистом. Он молодой игрок, одаренный от природы и обладающий хорошим настроем для продолжения своего развития. У меня нет сомнений, что у него есть потенциал, чтобы в будущем стать одним из величайших игроков этого клуба", — сообщил главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.