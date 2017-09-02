Уилшир недоволен отсутствием игрового времени в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир в завуалированной манере посетовал на отсутствие игрового времени на старте этого сезона.
Как и несколько своих партнеров по команде, Уилшир решил остаться на "Эмирейтс" на заключительный год по своему контракту. Однако проблема Джека в том, что он совершенно обделен доверием главного тренера "канониров" Арсена Венгера.
В трех первых матчах Премьер-Лиги 25-летний англичанин не сыграл ни минуты. Комментируя в Инстаграме запись своего бывшего партнера по "Борнмуту" Тайрона Мингса об открытии персональной футбольной академии, Джек намекнул, что разочарован своей ситуацией.
"А вы берете 25-летних, которые не могут сыграть ни матча? Я полностью здоров и рвусь в бой", — написал Уилшир.
02.09.2017 22:00
Просмотров: 631
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
тка хули ты играешь как дно
(ответить)
А ты покури ещё
(ответить)
Игрок с мотивацией и талантом, мона вместо тухлого Озила в старт. Лично я был бы "за".
(ответить)
С учетом того, как играет сейчас команда предоставится ещё возможность поиграть
(ответить)
будет у тебя игровая практика
я уверен ты еще покажешь что такое играть в центре поля
всем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий