Уилшир недоволен отсутствием игрового времени в "Арсенале"

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир в завуалированной манере посетовал на отсутствие игрового времени на старте этого сезона.

Как и несколько своих партнеров по команде, Уилшир решил остаться на "Эмирейтс" на заключительный год по своему контракту. Однако проблема Джека в том, что он совершенно обделен доверием главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

В трех первых матчах Премьер-Лиги 25-летний англичанин не сыграл ни минуты. Комментируя в Инстаграме запись своего бывшего партнера по "Борнмуту" Тайрона Мингса об открытии персональной футбольной академии, Джек намекнул, что разочарован своей ситуацией.

"А вы берете 25-летних, которые не могут сыграть ни матча? Я полностью здоров и рвусь в бой", — написал Уилшир.


Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 02.09.2017 22:51 # pauk
    тка хули ты играешь как дно

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  2. ynwa1221 02.09.2017 22:45 # ynwa1221
    А ты покури ещё

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  3. wonderwall 02.09.2017 22:38 # wonderwall
    Игрок с мотивацией и талантом, мона вместо тухлого Озила в старт. Лично я был бы "за".

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  4. aliluya-nn 02.09.2017 22:18 # aliluya-nn
    С учетом того, как играет сейчас команда предоставится ещё возможность поиграть

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  5. theo-zm 02.09.2017 22:18 # theo-zm
    будет у тебя игровая практика
    я уверен ты еще покажешь что такое играть в центре поля
    всем

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