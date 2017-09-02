Лукаку не боится конкуренции с Ибрагимовичем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что его не страшит конкуренция с вернувшимся в клуб Златаном Ибрагимовичем.

После перехода на "Олд Траффорд" бельгиец взял себе 9-й номер, под которым в прошлом сезоне за "дьяволов" выступал именно Златан. На прошлой неделе Ибрагимович заключил новый контракт с МЮ, однако Ромелу только приветствует это решение шведа.



"Я давно знал, что Златан подпишет новый контракт, но не хотел никому рассказывать. Я рад, что он вернулся в клуб – нам необходим его опыт и дух победителя".



"Думаю, Златан принесет нам много пользы. Он говорил, что у него осталась незаконченное дело - выиграть Премьер-Лигу, - и мы хотим помочь ему в этом", - сообщил Лукаку Daily Mail.