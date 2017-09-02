Лукаку не боится конкуренции с Ибрагимовичем

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что его не страшит конкуренция с вернувшимся в клуб Златаном Ибрагимовичем.

После перехода на "Олд Траффорд" бельгиец взял себе 9-й номер, под которым в прошлом сезоне за "дьяволов" выступал именно Златан. На прошлой неделе Ибрагимович заключил новый контракт с МЮ, однако Ромелу только приветствует это решение шведа.

"Я давно знал, что Златан подпишет новый контракт, но не хотел никому рассказывать. Я рад, что он вернулся в клуб – нам необходим его опыт и дух победителя".

"Думаю, Златан принесет нам много пользы. Он говорил, что у него осталась незаконченное дело - выиграть Премьер-Лигу, - и мы хотим помочь ему в этом", - сообщил Лукаку Daily Mail.


Метки Ибрагимович, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2017 21:00

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  1. osivori 02.09.2017 21:53 # osivori
    а что скажет, что место на лавке обеспечено?

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  2. pautinho 02.09.2017 21:36 # pautinho
    Конкуренция пешеходов

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  3. chelsealondon 02.09.2017 21:21 # chelsealondon
    Вытеснет изи....

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  4. bootsman 02.09.2017 21:05 # bootsman
    Может быть хоть чему-то научится у великого...

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