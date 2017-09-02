Контракт Кейна не предусматривает отступные

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что отказался от пункта об отступных, чтобы не отвлекаться на потенциальные предложения "Реала" или "Манчестер Юнайтед".

С каждым успешным сезоном за "Тоттенхэм" нападающий привлекает все больше внимания со стороны европейских грандов. Тем не менее, Харри не намерен покидать лондонский клуб и ради этого даже отказался от пункта об отступных.

"В моем контракте нет пункта об отступных, я даже не думал об этом. Я полностью предан "Тоттенхэму", и у меня нет никаких причин менять обстановку".

"Если бы такой пункт был, мне пришлось бы отвлекаться на посторонние дела летом. А когда ты полностью сосредоточен на футболе, это помогает лучше подготовиться к сезону".

"Было бы лучше, если бы трансферное окно закрывалось перед стартом сезона - тогда все могли бы сконцентрировать на своих обязанностях, а игрокам не пришлось бы думать о трансферах и переездах", - сообщил Кейн Goal.



Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. farot 02.09.2017 20:14 # farot
    Да и пока он играет в Тоттенхэме с Леви у руля ему не придется отвлекаться на посторонние дела связанные с трансферами, так как без собственного желания уйти никто не будет обращаться насчет его покупки.

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  2. ray-black 02.09.2017 20:11 # ray-black
    Молодец парень. В жизни должны быть какие то ориентиры и ценности которые не измеряются в финансовом эквиваленте. Все кто с молоду трясся над деньгами или амбициями, как правило так же рано заканчивали с футболом.

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  3. fred-the-red 02.09.2017 20:11 # fred-the-red
    ахаххахах реал и мю. где реал и мю? и когда мю платил отступные? они всегда на миллионов 50 больше платят ИБО не бомжы по типу Челси.

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  4. mr-tsoy 02.09.2017 20:07 # mr-tsoy
    посмотрим как он запоет когда 5 лет без трофеев проживет

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  5. askarko 02.09.2017 20:07 # askarko
    арсенал купит за 40 млн и 1 пенс

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