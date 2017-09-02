Контракт Кейна не предусматривает отступные

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что отказался от пункта об отступных, чтобы не отвлекаться на потенциальные предложения "Реала" или "Манчестер Юнайтед".

С каждым успешным сезоном за "Тоттенхэм" нападающий привлекает все больше внимания со стороны европейских грандов. Тем не менее, Харри не намерен покидать лондонский клуб и ради этого даже отказался от пункта об отступных.



"В моем контракте нет пункта об отступных, я даже не думал об этом. Я полностью предан "Тоттенхэму", и у меня нет никаких причин менять обстановку".



"Если бы такой пункт был, мне пришлось бы отвлекаться на посторонние дела летом. А когда ты полностью сосредоточен на футболе, это помогает лучше подготовиться к сезону".



"Было бы лучше, если бы трансферное окно закрывалось перед стартом сезона - тогда все могли бы сконцентрировать на своих обязанностях, а игрокам не пришлось бы думать о трансферах и переездах", - сообщил Кейн Goal.