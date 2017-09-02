Мустафи не устроили финансовые возможности "Интера"
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отказался от перехода в "Интер", поскольку его не устроили условия личного контракта.
Ожидалось, что в заключительные дни трансферного окна Мустафи покинет "Эмирейтс" и отправится в Италию. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не включил Шкодрана в состав на воскресный матч с "Ливерпулем".
Однако в последний момент немец албанского происхождения отказался от сделки. Мустафи не устроила зарплата, предложенная клубом Серии А.
"В последние дни августа мы вели переговоры только с Мустафи. Когда мы поняли, что требования игрока не соответствуют нашим возможностям, мы предпочли завершить диалог", - сообщил спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио Calciomercato.
02.09.2017 19:00
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Арсенал стоит закрывать, этот позор должен закончиться
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Степа не устроил меня, поэтому я его выкинул на улицу
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вроде китайцы там заправляют, а даже зарплату аснла перебить не могут
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