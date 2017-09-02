Мустафи не устроили финансовые возможности "Интера"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отказался от перехода в "Интер", поскольку его не устроили условия личного контракта.

Ожидалось, что в заключительные дни трансферного окна Мустафи покинет "Эмирейтс" и отправится в Италию. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не включил Шкодрана в состав на воскресный матч с "Ливерпулем".



Однако в последний момент немец албанского происхождения отказался от сделки. Мустафи не устроила зарплата, предложенная клубом Серии А.



"В последние дни августа мы вели переговоры только с Мустафи. Когда мы поняли, что требования игрока не соответствуют нашим возможностям, мы предпочли завершить диалог", - сообщил спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио Calciomercato.