Мустафи не устроили финансовые возможности "Интера"

Шкодран Мустафи Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отказался от перехода в "Интер", поскольку его не устроили условия личного контракта.

Ожидалось, что в заключительные дни трансферного окна Мустафи покинет "Эмирейтс" и отправится в Италию. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не включил Шкодрана в состав на воскресный матч с "Ливерпулем".

Однако в последний момент немец албанского происхождения отказался от сделки. Мустафи не устроила зарплата, предложенная клубом Серии А.

"В последние дни августа мы вели переговоры только с Мустафи. Когда мы поняли, что требования игрока не соответствуют нашим возможностям, мы предпочли завершить диалог", - сообщил спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио Calciomercato.



Метки Арсенао, Интер, Мустафи

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2017 19:00

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  1. vyrentz 02.09.2017 19:28 # vyrentz
    Арсенал стоит закрывать, этот позор должен закончиться

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  2. skorseze 02.09.2017 19:25 # skorseze
    Степа не устроил меня, поэтому я его выкинул на улицу

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  3. farot 02.09.2017 19:08 # farot
    вроде китайцы там заправляют, а даже зарплату аснла перебить не могут

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