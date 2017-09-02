"Арсенал" не заявил Касорлу на Премьер-Лигу

Санти Касорла "Арсенал" не включил полузащитника Санти Касорлу в свою заявку на первую половину сезона Премьер-Лиги 2017/18.

Напомним, Касорла находится вне игры с октября прошлого года, когда в матче Лиги Чемпионов против "Лудогорца" он получил травму ахилла.

С тех пор у Санти неоднократно случались рецидивы, он снова ложился под нож хирурга, но при этом излучал оптимизм в социальных сетях и опровергал слухи о завершении игровой карьеры.

Так или иначе, но в ближайшие месяцы 32-летний испанец за "канониров" не сыграет. Ожидая, что Касорла задержится в лазарете, клуб не заявил его на Премьер-Лигу — в отличие от Калума Чемберса и Матье Дебюши, на которых не нашлось покупателей летом.

Добавим, что дозаявить Касорлу на Премьер-Лигу "Арсенал" теперь сможет только в январе.


Метки Арсенал, Касорла, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 18:00

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  1. selfish 02.09.2017 18:40 # selfish
    По стопам Аршавина

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  2. mancunia-planet 02.09.2017 18:21 # mancunia-planet
    Манчестер Юнайтед заявил Ибрагимовича

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  3. webb 02.09.2017 18:01 # webb
    Прост не надо было столько симулировать.

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