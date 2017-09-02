"Арсенал" не заявил Касорлу на Премьер-Лигу

"Арсенал" не включил полузащитника Санти Касорлу в свою заявку на первую половину сезона Премьер-Лиги 2017/18.

Напомним, Касорла находится вне игры с октября прошлого года, когда в матче Лиги Чемпионов против "Лудогорца" он получил травму ахилла.



С тех пор у Санти неоднократно случались рецидивы, он снова ложился под нож хирурга, но при этом излучал оптимизм в социальных сетях и опровергал слухи о завершении игровой карьеры.



Так или иначе, но в ближайшие месяцы 32-летний испанец за "канониров" не сыграет. Ожидая, что Касорла задержится в лазарете, клуб не заявил его на Премьер-Лигу — в отличие от Калума Чемберса и Матье Дебюши, на которых не нашлось покупателей летом.



Добавим, что дозаявить Касорлу на Премьер-Лигу "Арсенал" теперь сможет только в январе.