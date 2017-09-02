Баркли отрицает, что проходил медобследование в "Челси"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли опроверг информацию о том, что он отказался от перехода в "Челси" во время медобследования.

Согласно слухам в английской прессе, в заключительный день летнего трансферного окна "синие" договорились с "ирисками" о компенсации за Баркли в размере 35 миллионов фунтов. Это лично подтвердил хозяин "Эвертона" Фарад Мошири.



Также сообщалось, что Росс, согласовав условия личного контракта, отправился в Лондон, но прямо во время медосмотра передумал и решил вернуться домой. Однако 23-летний англичанин это отрицает. По словам Баркли, он изначально решил отложить вопрос о своем будущем до января.



"Вопреки информации в ряде изданий, я не проходил медобследование в каком-либо клубе в какой-либо момент времени. Я просто решил, что ввиду моей травмы будет лучше принять решение насчет своего будущего и изучить все имеющиеся у меня варианты в январе, когда я буду полностью здоров", — написал Баркли в Твиттере.