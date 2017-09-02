Баркли отрицает, что проходил медобследование в "Челси"
Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли опроверг информацию о том, что он отказался от перехода в "Челси" во время медобследования.
Согласно слухам в английской прессе, в заключительный день летнего трансферного окна "синие" договорились с "ирисками" о компенсации за Баркли в размере 35 миллионов фунтов. Это лично подтвердил хозяин "Эвертона" Фарад Мошири.
Также сообщалось, что Росс, согласовав условия личного контракта, отправился в Лондон, но прямо во время медосмотра передумал и решил вернуться домой. Однако 23-летний англичанин это отрицает. По словам Баркли, он изначально решил отложить вопрос о своем будущем до января.
"Вопреки информации в ряде изданий, я не проходил медобследование в каком-либо клубе в какой-либо момент времени. Я просто решил, что ввиду моей травмы будет лучше принять решение насчет своего будущего и изучить все имеющиеся у меня варианты в январе, когда я буду полностью здоров", — написал Баркли в Твиттере.
02.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
Прикиньте, Гидонлайн не работает. Кто посоветует альтернативу?
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Жук - хочет уже в январе заключить предварительный контракт.
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Лемар
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Лемарс-пидорас.
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гскузеры думают что АОЧ принесет им чемпик.
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выкушу
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лемар
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Выкусите, обоссанцы
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Исполнительный директор "Сине-гранатовых" Альберт Солер заявил, что в пятницу "Красные" назвали свою цену за Филипе Коутиньо в размере 200 миллионов евро, но каталонцы не захотели платить запрашиваемые деньги.
Это заявление категорически было опровергнуто должностными лицами Ливерпуля, которые настаивают, что мерсисайдцы не устанавливали свой ценник на игрока, а претензии Барселоны являются ложью.
Пиздец вражда началась. На поле мясо будет если встретятся Ливерпуль и путалона.
Бородатый британец изнасиловал испанскую танцовщицу. 18+
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Блять только вдумайтесь в сверхуспешность этого ТО
Заменить кончей Матича и Чалобу на Бакаеко и Дринкуотера
Добавить в атаку к Косте и Батшу еще и Морату
Выпнуть 2х старых пердунов Бано и Тери и приобрести Дзаппакосту, Рюдигера и Кристенсена
Эменало е6аный гений, величайший человек
Источник: http://fapl.ru/posts/57058/?c=1#c6484273
UPDATE
+ лофтус чикена меняем на Баркли зимой практически 100%
хоть бери и дрочи на эту бизнес машину
(ответить)
Норм Роман Аркадьич зарядил Барклеу, чтобы тот написал левак в Твиттере.
(ответить)
Это футбольное межсезонье одно из самых трешовых и странных, что доводилось мне видеть.
Упоротые ценники за топ игрока и юного таланта (Неймар, Мбаппе), могла и Барса вполне вполне учудить с Коутиньо. Ливерпуль едва едва в очередной раз мог хорошенько набарыжить.
Очевидно, что нужно принимать меры. И как капитан о. в очередной раз отмечу, что правила писаны далеко не для всех, либо писаны настолько уныло, что обойти их не проблема. Черт с ним, с Мадридом и Мю, оба клуба всегда даже в не самые лучшие времена умудрялись привлекать к себе игроков и спонсоров. А вот арабы - это непредсказуемо и опасно. И Барса на себе это прочувствовала в полной мере.
По Челси все спорно. С одной стороны 6 новичков, даже с учетом ухода Косты и Матича это внушительно. Но с другой, памятуя как складывалось окно и сколько целей упустили... Простительно когда Сандро не захотел менять Италию и Ювентус на Челси, а клуб бразильца ни в коем случае не хотел расставаться с самим игроком. Но вот случаи с Баркли, Чемберленом, Льоренте это за гранью. Тут как ни крути и не оправдывай "черного кардинала", а проколы на лицо. Ну да ладно может и к лучшему все.
(ответить)
а Арсенал, с кем в Лиге Чемпионов играет? чёт найти не могу
(ответить)
Блять только вдумайтесь в сверхуспешность этого ТО
Заменить кончей Матича и Чалобу на Бакаеко и Дринкуотера
Добавить в атаку к Косте и Батшу еще и Морату
Выпнуть 2х старых пердунов Бано и Тери и приобрести Дзаппакосту, Рюдигера и Кристенсена
Эменало е6аный гений, величайший человек
(ответить)
нужно алиби, на слово ему никто не поверит
(ответить)
отрицала
(ответить)
Известному журналисту The Telegraph Мэтту Лоу стали известны подробности сорвавшегося трансфера полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».
Вчера в последние часы трансферного окна лондонцы достигли соглашения с «Эвертном», а так же согласовали условия личного контракта с 23-летним полузащитником и он уже был на тренировочной базе Кобхэм, где проходил медобследование, но в последний момент передумал и вернулся в расположение «Эвертона».
Данный факт подтвердил и владелец «ирисок» Фархад Мошери в интервью изданию Sky Sports. А так же подчеркнув, что несмотря на сорвавшийся переход у англичанина нет будущего в клубе.
Но как стало известно Мэтту Лоу от своих источников в «Челси», Росс Баркли не отказался переходить в стан лондонского клуба. Игрок лишь оказался не способен пройти медобследование и попросил дать ему время на восстановление. В Руководстве «Челси» решили вернуться за игроком в зимнее трансферное окно.
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яген, ягеееееееееееееееееееееееееееен
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Поссал на скузи, скумов и гг разом, топ.
Только в Челси теперь уже не нужен, после покупки Дринкуотера.
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Интэрэсно, а много ли тут фанов челси доабрамовичской эпохи. Да и вообще, знали ли о существовании этой вечно второй в Лондоне команды.))) Но стоило роме купить команду - сразу короли Лондона. Только не коронованные почему-то
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