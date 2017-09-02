Баркли отрицает, что проходил медобследование в "Челси"

Росс Баркли Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли опроверг информацию о том, что он отказался от перехода в "Челси" во время медобследования.

Согласно слухам в английской прессе, в заключительный день летнего трансферного окна "синие" договорились с "ирисками" о компенсации за Баркли в размере 35 миллионов фунтов. Это лично подтвердил хозяин "Эвертона" Фарад Мошири.

Также сообщалось, что Росс, согласовав условия личного контракта, отправился в Лондон, но прямо во время медосмотра передумал и решил вернуться домой. Однако 23-летний англичанин это отрицает. По словам Баркли, он изначально решил отложить вопрос о своем будущем до января.

"Вопреки информации в ряде изданий, я не проходил медобследование в каком-либо клубе в какой-либо момент времени. Я просто решил, что ввиду моей травмы будет лучше принять решение насчет своего будущего и изучить все имеющиеся у меня варианты в январе, когда я буду полностью здоров", — написал Баркли в Твиттере.


Метки Баркли, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. warham 02.09.2017 18:45 # warham
    Прикиньте, Гидонлайн не работает. Кто посоветует альтернативу?

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  2. southamptonx 02.09.2017 18:44 # southamptonx
    Жук - хочет уже в январе заключить предварительный контракт.

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  3. selfish 02.09.2017 18:41 # selfish
    Лемар

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  4. webb 02.09.2017 18:37 # webb
    Лемарс-пидорас.

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  5. warham 02.09.2017 18:29 # warham
    гскузеры думают что АОЧ принесет им чемпик.

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  6. warham 02.09.2017 18:28 # warham
    выкушу

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  7. mancityman 02.09.2017 18:27 # mancityman
    лемар

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  8. ganinilyha 02.09.2017 18:19 # ganinilyha
    Выкусите, обоссанцы

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  9. osprey 02.09.2017 18:06 # osprey
    Исполнительный директор "Сине-гранатовых" Альберт Солер заявил, что в пятницу "Красные" назвали свою цену за Филипе Коутиньо в размере 200 миллионов евро, но каталонцы не захотели платить запрашиваемые деньги.
    Это заявление категорически было опровергнуто должностными лицами Ливерпуля, которые настаивают, что мерсисайдцы не устанавливали свой ценник на игрока, а претензии Барселоны являются ложью.


    Пиздец вражда началась. На поле мясо будет если встретятся Ливерпуль и путалона.
    Бородатый британец изнасиловал испанскую танцовщицу. 18+

    (ответить)

  10. shmit 02.09.2017 18:05 # shmit
    Блять только вдумайтесь в сверхуспешность этого ТО
    Заменить кончей Матича и Чалобу на Бакаеко и Дринкуотера
    Добавить в атаку к Косте и Батшу еще и Морату
    Выпнуть 2х старых пердунов Бано и Тери и приобрести Дзаппакосту, Рюдигера и Кристенсена

    Эменало е6аный гений, величайший человек

    Источник: http://fapl.ru/posts/57058/?c=1#c6484273


    UPDATE
    + лофтус чикена меняем на Баркли зимой практически 100%
    хоть бери и дрочи на эту бизнес машину

    (ответить)

  11. webb 02.09.2017 18:03 # webb
    Норм Роман Аркадьич зарядил Барклеу, чтобы тот написал левак в Твиттере.

    (ответить)

  12. eden10 02.09.2017 18:01 # eden10
    Это футбольное межсезонье одно из самых трешовых и странных, что доводилось мне видеть.
    Упоротые ценники за топ игрока и юного таланта (Неймар, Мбаппе), могла и Барса вполне вполне учудить с Коутиньо. Ливерпуль едва едва в очередной раз мог хорошенько набарыжить.
    Очевидно, что нужно принимать меры. И как капитан о. в очередной раз отмечу, что правила писаны далеко не для всех, либо писаны настолько уныло, что обойти их не проблема. Черт с ним, с Мадридом и Мю, оба клуба всегда даже в не самые лучшие времена умудрялись привлекать к себе игроков и спонсоров. А вот арабы - это непредсказуемо и опасно. И Барса на себе это прочувствовала в полной мере.
    По Челси все спорно. С одной стороны 6 новичков, даже с учетом ухода Косты и Матича это внушительно. Но с другой, памятуя как складывалось окно и сколько целей упустили... Простительно когда Сандро не захотел менять Италию и Ювентус на Челси, а клуб бразильца ни в коем случае не хотел расставаться с самим игроком. Но вот случаи с Баркли, Чемберленом, Льоренте это за гранью. Тут как ни крути и не оправдывай "черного кардинала", а проколы на лицо. Ну да ладно может и к лучшему все.

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  13. second005 02.09.2017 18:01 # second005
    а Арсенал, с кем в Лиге Чемпионов играет? чёт найти не могу

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  14. shmit 02.09.2017 17:55 # shmit
    Блять только вдумайтесь в сверхуспешность этого ТО
    Заменить кончей Матича и Чалобу на Бакаеко и Дринкуотера
    Добавить в атаку к Косте и Батшу еще и Морату
    Выпнуть 2х старых пердунов Бано и Тери и приобрести Дзаппакосту, Рюдигера и Кристенсена

    Эменало е6аный гений, величайший человек

    (ответить)

  15. shakur 02.09.2017 17:40 # shakur
    нужно алиби, на слово ему никто не поверит

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  16. kingoflondon 02.09.2017 17:24 # kingoflondon
    отрицала

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  17. second005 02.09.2017 17:20 # second005
    Известному журналисту The Telegraph Мэтту Лоу стали известны подробности сорвавшегося трансфера полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».

    Вчера в последние часы трансферного окна лондонцы достигли соглашения с «Эвертном», а так же согласовали условия личного контракта с 23-летним полузащитником и он уже был на тренировочной базе Кобхэм, где проходил медобследование, но в последний момент передумал и вернулся в расположение «Эвертона».

    Данный факт подтвердил и владелец «ирисок» Фархад Мошери в интервью изданию Sky Sports. А так же подчеркнув, что несмотря на сорвавшийся переход у англичанина нет будущего в клубе.

    Но как стало известно Мэтту Лоу от своих источников в «Челси», Росс Баркли не отказался переходить в стан лондонского клуба. Игрок лишь оказался не способен пройти медобследование и попросил дать ему время на восстановление. В Руководстве «Челси» решили вернуться за игроком в зимнее трансферное окно.

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  18. mancityman 02.09.2017 17:13 # mancityman
    яген, ягеееееееееееееееееееееееееееен

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  19. role-playin 02.09.2017 17:10 # role-playin
    Поссал на скузи, скумов и гг разом, топ.
    Только в Челси теперь уже не нужен, после покупки Дринкуотера.

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  20. arsenalekc 02.09.2017 17:08 # arsenalekc
    Интэрэсно, а много ли тут фанов челси доабрамовичской эпохи. Да и вообще, знали ли о существовании этой вечно второй в Лондоне команды.))) Но стоило роме купить команду - сразу короли Лондона. Только не коронованные почему-то

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