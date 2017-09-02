"Ливерпуль" был готов отпустить Коутиньо за 183 миллиона фунтов

Директор "Барселоны" Альберт Солер заявил, что "Ливерпуль" был готов отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо за 183 миллиона фунтов.

Как известно, Коутиньо был приоритетной целью "Барселоны" на замену Неймару, которого за почти 200 миллионов фунтов переманил ПСЖ. Каталонский клуб сделал несколько предложений о покупке Филиппе, а тот даже подал прошение о трансфере, но все тщетно.



Однако Солер настаивает, что два клуба действительно находились в стадии переговоров, и в последний день лета "Ливерпуль" даже назвал цену за 25-летнего бразильца. Цену, которую "Барселона" платить отказалась.



"В пятницу, после многих недель переговоров, "Ливерпуль" назначил цену за игрока, которого мы хотели. Цену в 200 миллионов евро (183 млн. фунтов), и мы решили, что не будем ее платить".



"Это лишь пример того, каков сейчас футбол. Наш клуб и его руководство не будут в этом участвовать. Случившееся на трансферном рынке этим летом привело нас к совершенно иной модели футбола, к которой мы не привыкли", — цитирует Солера Sky Sports.