"Ливерпуль" был готов отпустить Коутиньо за 183 миллиона фунтов

Филиппе Коутиньо Директор "Барселоны" Альберт Солер заявил, что "Ливерпуль" был готов отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо за 183 миллиона фунтов.

Как известно, Коутиньо был приоритетной целью "Барселоны" на замену Неймару, которого за почти 200 миллионов фунтов переманил ПСЖ. Каталонский клуб сделал несколько предложений о покупке Филиппе, а тот даже подал прошение о трансфере, но все тщетно.

Однако Солер настаивает, что два клуба действительно находились в стадии переговоров, и в последний день лета "Ливерпуль" даже назвал цену за 25-летнего бразильца. Цену, которую "Барселона" платить отказалась.

"В пятницу, после многих недель переговоров, "Ливерпуль" назначил цену за игрока, которого мы хотели. Цену в 200 миллионов евро (183 млн. фунтов), и мы решили, что не будем ее платить".

"Это лишь пример того, каков сейчас футбол. Наш клуб и его руководство не будут в этом участвовать. Случившееся на трансферном рынке этим летом привело нас к совершенно иной модели футбола, к которой мы не привыкли", — цитирует Солера Sky Sports.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bezviz 02.09.2017 16:29 # bezviz
    ливерка озлобилась на соутгемптон и РБ Лейпцих за то, что те завышали цены за своих днищь, вот и решили с барсой повые6ываться, но если бы в руководстве ливера сидели умные люди, они бы поняли, что продать коута за 150 и добавить своих лямов 20-30 и моглибы купить ВВД и лемара, это лучше чем один немотивированный бразил с 15 результативными действиями за весь сезон! но умным людям не суждено быть в ливере поэтому они как всегда с0сут х.уй

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  2. spartan 02.09.2017 16:25 # spartan
    Артурик реально рак. даже не знаю что оторвет его от интернета и фапла
    пздц лень даже этот коммент дописывать
    а пенсы копипастят, спорят, схемы пилят и интервью
    е6анутые

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  3. contrario 02.09.2017 16:20 # contrario
    теперь после ТО будут новости кто бы за сколько бы продал и почему сорвался тот или иной трансфер.

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  4. thegodfather 02.09.2017 16:20 # thegodfather
    Официальное заявление Росса Баркли:

    «Вопреки сообщениям в прессе, я не проходил медицинский осмотр в каком-либо клубе. Я просто решил, что в связи с моей травмой будет лучше принять решение о моём будущем и оценить варианты в январе, когда полностью восстановлюсь. Спасибо за поддержку»

    — написал Баркли на своей странице в «Твиттере».

    https://pp.userapi.com/c840433/v840433121/25f9/N1Vi_0qkjiw.jpg



    нуууу...кто бы сомневался

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  5. akadam 02.09.2017 16:17 # akadam
    Пиздежь. Заявлено было, что не продается. )

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  6. budun 02.09.2017 16:13 # budun
    "... совершенно иной модели футбола, к которой мы не привыкли"

    Представителям путы ли об этом говорить, лол. Ну хоть Ливерпуль их послал.

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  7. thegodfather 02.09.2017 16:13 # thegodfather
    https://pp.userapi.com/c836437/v836437406/5fba2/U9a3polQZWU.jpg

    вуахах, с новым трансфером, пенсы! Теперь лч точно наша !

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  8. skychnie-oboi 02.09.2017 16:12 # skychnie-oboi
    Загадка.

    Тупой но не угол - синий но не небо.
    Кто это?

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  9. muaxaxaxa 02.09.2017 16:11 # muaxaxaxa
    Бля, да за 200 лямов можно весь ливер купить, а не только коута.

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  10. forester 02.09.2017 16:09 # forester
    Генри альфач

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  11. imf-tau 02.09.2017 16:08 # imf-tau
    Как можно не продать этого середняка? Деньги за полено как за Неймара. В ФСГ одни далбичи, рили сидят.

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  12. suddenly 02.09.2017 16:07 # suddenly
    Губа не дура. Если ПСЖ выкладывает за Неймара 222 млн, то это не значит, что всех можно теперь разводить на такие бабки. Объективно говоря Коутиньо стоит меньше 100 млн и если за него предлагали 150 млн, то нужно было конечно продавать, при том, что сейчас атака Ливерпуля без него выглядит очень достойно.

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  13. karandash 02.09.2017 16:04 # karandash
    Топарик жуткий

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  14. kos9k 02.09.2017 16:02 # kos9k
    провели хуем по губам путы и кавтине в частности))

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  15. ian 02.09.2017 16:01 # ian
    Пацаны, такой вопрос
    я не особо слежу за убогими, но вы когда-нибудь видели матч легенд Челси против Барсы или того же Реала?
    клуб без прошлого и будущего, а настоящее говенное.

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