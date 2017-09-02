Лемар "рад", что не оказался в "Арсенале"

Тома Лемар Вингер "Монако" Тома Лемар рад, что переговоры с "Арсеналом" завершились провалом, и он остался в клубе Лиги 1.

Как известно, в заключительный день трансферного окна "канониры" пытались заполучить Лемара, но цейтнот и участие Тома в товарищеском матче сборной Франции не позволили "Арсеналу" осуществить сделку.

Накануне главный тренер "пушкарей "Арсен Венгер признал, что главной причиной сорвавшегося трансфера стало нежелание самого игрока менять обстановку. Лемар подтвердил: он действительно рад, что остался в "Монако".

"Я игрок "Монако" и очень рад, что остался с ними. Теперь я хочу провести хороший сезон за клуб, выйти на новый уровень и сделать еще один шаг вперед в моей карьере".

"Только я, представители клуба и мои агенты знают ситуацию с моим будущим. Я был сосредоточен на игре (за сборную Франции), и в тот момент это все, что имело для меня значение", - цитирует Лемара Sky Sports.



Метки Арсенал, Лемар, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2837

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Последние комментарии:




  1. psycho1 02.09.2017 16:36 # psycho1
    Хех, про ливер даже не вспомнил.

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  2. forester 02.09.2017 16:24 # forester
    Кееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееек

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  3. dimon70 02.09.2017 16:15 # dimon70
    на следующий год придут Кейта и Лемар к нам.будет интересно

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  4. skorseze 02.09.2017 15:38 # skorseze
    Обоссал гунерастов, хотя для них это как мана небесная. Совсем забыл, Степа ты мой личный бастард

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  5. role-playin 02.09.2017 15:19 # role-playin
    Все ссут на гснл.

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  6. edchelsea 02.09.2017 15:11 # edchelsea
    Миха... ))))) фото зачет. Что он там пальцами делает. Чисто по Ггски

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  7. scouser89-lfc 02.09.2017 15:11 # scouser89-lfc
    А Ливерпуль?

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  8. fc-zenit 02.09.2017 15:07 # fc-zenit
    Конечно рад что отскочил. Но справедливости ради надо признать что вулвич и не старался особо его купить. Так в очередной раз в уши калониров нассали.

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