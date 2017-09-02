Лемар "рад", что не оказался в "Арсенале"
Вингер "Монако" Тома Лемар рад, что переговоры с "Арсеналом" завершились провалом, и он остался в клубе Лиги 1.
Как известно, в заключительный день трансферного окна "канониры" пытались заполучить Лемара, но цейтнот и участие Тома в товарищеском матче сборной Франции не позволили "Арсеналу" осуществить сделку.
Накануне главный тренер "пушкарей "Арсен Венгер признал, что главной причиной сорвавшегося трансфера стало нежелание самого игрока менять обстановку. Лемар подтвердил: он действительно рад, что остался в "Монако".
"Я игрок "Монако" и очень рад, что остался с ними. Теперь я хочу провести хороший сезон за клуб, выйти на новый уровень и сделать еще один шаг вперед в моей карьере".
"Только я, представители клуба и мои агенты знают ситуацию с моим будущим. Я был сосредоточен на игре (за сборную Франции), и в тот момент это все, что имело для меня значение", - цитирует Лемара Sky Sports.
02.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Хех, про ливер даже не вспомнил.
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Кееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееек
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на следующий год придут Кейта и Лемар к нам.будет интересно
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Обоссал гунерастов, хотя для них это как мана небесная. Совсем забыл, Степа ты мой личный бастард
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Все ссут на гснл.
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Миха... ))))) фото зачет. Что он там пальцами делает. Чисто по Ггски
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А Ливерпуль?
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Конечно рад что отскочил. Но справедливости ради надо признать что вулвич и не старался особо его купить. Так в очередной раз в уши калониров нассали.
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