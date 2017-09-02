Лемар "рад", что не оказался в "Арсенале"

Вингер "Монако" Тома Лемар рад, что переговоры с "Арсеналом" завершились провалом, и он остался в клубе Лиги 1.

Как известно, в заключительный день трансферного окна "канониры" пытались заполучить Лемара, но цейтнот и участие Тома в товарищеском матче сборной Франции не позволили "Арсеналу" осуществить сделку.



Накануне главный тренер "пушкарей "Арсен Венгер признал, что главной причиной сорвавшегося трансфера стало нежелание самого игрока менять обстановку. Лемар подтвердил: он действительно рад, что остался в "Монако".



"Я игрок "Монако" и очень рад, что остался с ними. Теперь я хочу провести хороший сезон за клуб, выйти на новый уровень и сделать еще один шаг вперед в моей карьере".



"Только я, представители клуба и мои агенты знают ситуацию с моим будущим. Я был сосредоточен на игре (за сборную Франции), и в тот момент это все, что имело для меня значение", - цитирует Лемара Sky Sports.