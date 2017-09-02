Коутиньо "опечален" решением "Ливерпуля"

Неймар и Коутиньо Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что его соотечественник Коутиньо жутко расстроен после сорвавшегося перехода из "Ливерпуля" в "Барселону".

Несмотря на то, что "Барселона" предлагала за бразильца больше 100 миллионов фунтов, а "красные" выкупили трансфер Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала", "Ливерпуль" отказался от продажи Коутиньо минувшим летом.

Прямо сейчас Филиппе находится в расположении национальной сборной, с которой в прошлый четверг обыграл Эквадор со счетом 2:0. Соседствующий с Коутиньо Неймар признался: его соотечественник жутко расстроен решением "Ливерпуля".

"К сожалению, вместо того чтобы быть счастливым, Коутиньо очень грустит. Мне нравится видеть его счастливым, ведь он не только моей партнер по сборной, но и хороший друг", - цитирует Неймара ESPN.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Неймар

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2017 14:00

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  1. reeker 02.09.2017 14:05 # reeker
    Ясен хуй опечален. Никто из нормальных игроков не хочет играть за красную помойку.

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  2. januzaj00 02.09.2017 14:03 # januzaj00
    Ну а кто захочет играть за этот никчёмный клубишко, где заставляют все 90 мин просто так бегать на бешеных скоростях

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  3. spartan 02.09.2017 14:01 # spartan
    епало завалит и продолжит отрабатывать 5-летний контракт
    а летом покупать спокойно Лемарса и сливать
    французы таки поумнее латиносов и меньше ноют о Басрореалах

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