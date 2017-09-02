Коутиньо "опечален" решением "Ливерпуля"

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что его соотечественник Коутиньо жутко расстроен после сорвавшегося перехода из "Ливерпуля" в "Барселону".

Несмотря на то, что "Барселона" предлагала за бразильца больше 100 миллионов фунтов, а "красные" выкупили трансфер Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала", "Ливерпуль" отказался от продажи Коутиньо минувшим летом.



Прямо сейчас Филиппе находится в расположении национальной сборной, с которой в прошлый четверг обыграл Эквадор со счетом 2:0. Соседствующий с Коутиньо Неймар признался: его соотечественник жутко расстроен решением "Ливерпуля".



"К сожалению, вместо того чтобы быть счастливым, Коутиньо очень грустит. Мне нравится видеть его счастливым, ведь он не только моей партнер по сборной, но и хороший друг", - цитирует Неймара ESPN.