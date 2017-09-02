Льоренте объяснил, почему выбрал "Тоттенхэм"
Нападающий Фернандо Льоренте объяснил, почему он выбрал "Тоттенхэма", а также заявил, что надеется многому научиться у своего более молодого конкурента по позиции Харри Кейна.
На протяжении всего лета за Льоренте, забившим 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги за "Суонси", охотился "Челси". Однако в последний момент Фернандо присоединился к другому лондонскому клубу.
По словам 32-летнего испанца, важную роль в его решении сыграла персона главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Теперь Льоренте предвкушает конкуренцию с Кейном.
"Я очень, очень рад присоединиться к "Тоттенхэму", это удивительный клуб, и я лишь скажу, что пришел сюда помочь "Тоттенхэму" выиграть титул. В последние несколько лет они очень хороши".
"Что меня привлекло в "Тоттенхэме"? Они очень, очень хорошо трудятся. Мне очень нравится Маурисио Почеттино, его характер. Думаю, проект и философия этого клуба удивительны".
"Я в восторге от того, что здесь есть Харри Кейн, он удивительный нападающий. Я очень рад быть здесь, играть с ним с остальными игроками. Я хочу познакомиться с ними".
"Мне 32, но я хочу учиться каждый день. Думаю, я многому могу научиться у Харри и всех игроков. Я могу многому научиться у Почеттино, и я хочу показывать здесь свою лучшую игру. Думаю, я способен добиться большего в своей карьере, и моя мечта — сделать это здесь, в "Тоттенхэме", — сообщил Льоренте Spurs TV.
02.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
ученик с бородой в 32 года, ну ну
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Вытеснет Кейна...
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ну выйдет в Кубке Английской Лиги на замену и всё!!!! Остальное веремя будет греть унитаз Кейну
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Да уж, знатно он подвёл контекса. Тот мечтал о нём с того момента, как упустили Лукаку - а в итоге пришлось извиняться перед Костой и умолять его вернуться в клуб.
Выбор Льоренте в целом понятен, шпоры наверняка залезут в ЛЧ по итогам, никаких некрасивых историй с неуважением к игрокам и прочим смс. Но будет ли он играть вообще? У синих наверняка был бы основным форвардом, учитывая остальных флопов в атаке. Тут же Кейна не посадишь, выходить будет только по праздникам.
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Очередной пост от админов фапла с намеком на то, что Льоренте выбрал Шпор в противовес Челси.
Но сука, дегроды вы ебаные, Челси не делал предложения ни свонси, ни этому старперу.
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