Льоренте объяснил, почему выбрал "Тоттенхэм"

Нападающий Фернандо Льоренте объяснил, почему он выбрал "Тоттенхэма", а также заявил, что надеется многому научиться у своего более молодого конкурента по позиции Харри Кейна.

На протяжении всего лета за Льоренте, забившим 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги за "Суонси", охотился "Челси". Однако в последний момент Фернандо присоединился к другому лондонскому клубу.



По словам 32-летнего испанца, важную роль в его решении сыграла персона главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Теперь Льоренте предвкушает конкуренцию с Кейном.



"Я очень, очень рад присоединиться к "Тоттенхэму", это удивительный клуб, и я лишь скажу, что пришел сюда помочь "Тоттенхэму" выиграть титул. В последние несколько лет они очень хороши".



"Что меня привлекло в "Тоттенхэме"? Они очень, очень хорошо трудятся. Мне очень нравится Маурисио Почеттино, его характер. Думаю, проект и философия этого клуба удивительны".



"Я в восторге от того, что здесь есть Харри Кейн, он удивительный нападающий. Я очень рад быть здесь, играть с ним с остальными игроками. Я хочу познакомиться с ними".



"Мне 32, но я хочу учиться каждый день. Думаю, я многому могу научиться у Харри и всех игроков. Я могу многому научиться у Почеттино, и я хочу показывать здесь свою лучшую игру. Думаю, я способен добиться большего в своей карьере, и моя мечта — сделать это здесь, в "Тоттенхэме", — сообщил Льоренте Spurs TV.