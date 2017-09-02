Льоренте объяснил, почему выбрал "Тоттенхэм"

Фернандо Льоренте Нападающий Фернандо Льоренте объяснил, почему он выбрал "Тоттенхэма", а также заявил, что надеется многому научиться у своего более молодого конкурента по позиции Харри Кейна.

На протяжении всего лета за Льоренте, забившим 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги за "Суонси", охотился "Челси". Однако в последний момент Фернандо присоединился к другому лондонскому клубу.

По словам 32-летнего испанца, важную роль в его решении сыграла персона главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Теперь Льоренте предвкушает конкуренцию с Кейном.

"Я очень, очень рад присоединиться к "Тоттенхэму", это удивительный клуб, и я лишь скажу, что пришел сюда помочь "Тоттенхэму" выиграть титул. В последние несколько лет они очень хороши".

"Что меня привлекло в "Тоттенхэме"? Они очень, очень хорошо трудятся. Мне очень нравится Маурисио Почеттино, его характер. Думаю, проект и философия этого клуба удивительны".

"Я в восторге от того, что здесь есть Харри Кейн, он удивительный нападающий. Я очень рад быть здесь, играть с ним с остальными игроками. Я хочу познакомиться с ними".

"Мне 32, но я хочу учиться каждый день. Думаю, я многому могу научиться у Харри и всех игроков. Я могу многому научиться у Почеттино, и я хочу показывать здесь свою лучшую игру. Думаю, я способен добиться большего в своей карьере, и моя мечта — сделать это здесь, в "Тоттенхэме", — сообщил Льоренте Spurs TV.


Метки Кейн, Льоренте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 13:00

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  1. manutd-20champ 02.09.2017 13:35 # manutd-20champ
    ученик с бородой в 32 года, ну ну

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  2. chelsealondon 02.09.2017 13:29 # chelsealondon
    Вытеснет Кейна...

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  3. winnerd 02.09.2017 13:15 # winnerd
    ну выйдет в Кубке Английской Лиги на замену и всё!!!! Остальное веремя будет греть унитаз Кейну

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  4. psycho1 02.09.2017 13:14 # psycho1
    Да уж, знатно он подвёл контекса. Тот мечтал о нём с того момента, как упустили Лукаку - а в итоге пришлось извиняться перед Костой и умолять его вернуться в клуб.

    Выбор Льоренте в целом понятен, шпоры наверняка залезут в ЛЧ по итогам, никаких некрасивых историй с неуважением к игрокам и прочим смс. Но будет ли он играть вообще? У синих наверняка был бы основным форвардом, учитывая остальных флопов в атаке. Тут же Кейна не посадишь, выходить будет только по праздникам.

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  5. thegodfather 02.09.2017 13:03 # thegodfather
    Очередной пост от админов фапла с намеком на то, что Льоренте выбрал Шпор в противовес Челси.
    Но сука, дегроды вы ебаные, Челси не делал предложения ни свонси, ни этому старперу.

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