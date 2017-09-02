Бенитес открыт к предложениям других клубов

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес открыт к предложениям о работе за пределами "Сент Джеймс Парк".

По ходу этого лета Бенитес регулярно жаловался на недостаточное усиление и говорил, что с имеющимися игроками "Ньюкасл" будет вынужден сражаться за выживание в Премьер-Лиге. Заключительный день трансферного окна "сороки" тоже провели в бездействии.



Как утверждает The Guardian, экс-наставник "Ливерпуля" и "Челси" окончательно утратил веру в владельца клуба Майка Эшли и более не считает свое пребывание в "Ньюкасле" долгосрочным проектом.



Более того, 57-летний Бенитес даже готов выслушать предложения других клубов — например, "Вест Хэма", который задумывается о расставании со Славеном Биличем после неудачного старта сезона, и который уже пытался договориться с Рафаэлем пару лет назад.



Добавим, что контракт Бенитеса с "сороками" может быть выкуплен за 5-6 миллионов фунтов.