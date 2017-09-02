Бенитес открыт к предложениям других клубов
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес открыт к предложениям о работе за пределами "Сент Джеймс Парк".
По ходу этого лета Бенитес регулярно жаловался на недостаточное усиление и говорил, что с имеющимися игроками "Ньюкасл" будет вынужден сражаться за выживание в Премьер-Лиге. Заключительный день трансферного окна "сороки" тоже провели в бездействии.
Как утверждает The Guardian, экс-наставник "Ливерпуля" и "Челси" окончательно утратил веру в владельца клуба Майка Эшли и более не считает свое пребывание в "Ньюкасле" долгосрочным проектом.
Более того, 57-летний Бенитес даже готов выслушать предложения других клубов — например, "Вест Хэма", который задумывается о расставании со Славеном Биличем после неудачного старта сезона, и который уже пытался договориться с Рафаэлем пару лет назад.
Добавим, что контракт Бенитеса с "сороками" может быть выкуплен за 5-6 миллионов фунтов.
02.09.2017 12:00
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весь футбольный гений Бени держится на деньгах в кассе клуба, тренер со средними мозгами для клубов типа ливерхуя
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Степа ты бастард
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