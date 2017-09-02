Венгер уверен, что Санчес не будет играть хуже за "Арсенал"

Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что продажа Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" была "не очень близка", и что нападающий сохранит прежнюю самоотдачу, несмотря на сорвавшийся переход.

В заключительный день летнего трансферного окна "канониры" сперва согласились отпустить Санчеса в "Сити", а затем заблокировали сделку, поскольку не смогли обзавестись заменой для Алексиса.

Тем не менее, Венгер не переживает насчет душевного состояния игрока, контракт которого по-прежнему истекает через год. Арсен уверен, что 28-летний чилиец будет так же сильно стараться на благо команды, как и прежде.

"100 процентов, его самоотдача останется прежней. Будучи профессиональным футболистом, ты всегда заинтересован в том, чтобы играть хорошо. Его продажа была не очень близка. Мне очень сложно рассуждать об этом, потому что в данный момент я хочу, чтобы игрок сосредоточился на своей карьере, своем сезоне и на "Арсенале".

"Когда я думаю о себе, то хочу быть уверенным, что моя самоотдача соответствует ожиданиям людей, которые платят мне деньги и верят в меня. В случае с игроками все ровно так же", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 11:00

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  1. fc-zenit 02.09.2017 11:11 # fc-zenit
    Не устаёт старик ссать в уши калонирам.

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  2. second005 02.09.2017 11:04 # second005
    Сеня, такой терпила, что просто пздц)

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