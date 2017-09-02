Билич отказался подписать Крыховяка и Санчеша

Ренату Санчеш Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан рассказал, что его тренер Славен Билич отверг возможность арендовать полузащитников Гжегожа Крыховяка у ПСЖ и Ренату Санчеша у "Баварии".

Подписания "Вест Бромвичем" Крыховяка, который в "Севилье" имел репутацию одного из лучших опорных полузащитников Европы, и "Суонси" Санчеша, который в прошлом году помог сборной Португалии выиграть Евро-2016, стали одними из сюрпризов летнего трансферного окна.

Однако эти арендные сделки могли и не состояться, согласись Билич принять обоих игроков в свою команду. Руководство "молотобойцев" не стало перечить Славену, под которым вовсю шатается кресло после неудачного старта сезона.

"Гжегож Крыховяк и Ренату Санчеш оба были предложены нашему тренеру до того, как они ушли в других клубы. Однако он сказал нам, что доволен имеющимся подбором игроков".

"Мы, руководство, поддерживаем Славена, и он верит, что обладает всеми инструментами, чтобы наладить нашу форму и исправить ситуацию после расстраивающего старта сезона", — цитирует Салливана Sky Sports.


Метки Билич, Вест Хэм, Крыховяк, Салливан, Санчеш

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 10:00

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  1. muaxaxaxa 02.09.2017 10:51 # muaxaxaxa
    Лооол, билич билич.

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  2. charmk 02.09.2017 10:07 # charmk
    Вспоминает прошлый сезон, когда набрал докучи игроков и сливал с новым составом изи матчи

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  3. webb 02.09.2017 10:04 # webb
    Славен сливается прост. В палехчи чемпик хочет.

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