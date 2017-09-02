Билич отказался подписать Крыховяка и Санчеша

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан рассказал, что его тренер Славен Билич отверг возможность арендовать полузащитников Гжегожа Крыховяка у ПСЖ и Ренату Санчеша у "Баварии".

Подписания "Вест Бромвичем" Крыховяка, который в "Севилье" имел репутацию одного из лучших опорных полузащитников Европы, и "Суонси" Санчеша, который в прошлом году помог сборной Португалии выиграть Евро-2016, стали одними из сюрпризов летнего трансферного окна.



Однако эти арендные сделки могли и не состояться, согласись Билич принять обоих игроков в свою команду. Руководство "молотобойцев" не стало перечить Славену, под которым вовсю шатается кресло после неудачного старта сезона.



"Гжегож Крыховяк и Ренату Санчеш оба были предложены нашему тренеру до того, как они ушли в других клубы. Однако он сказал нам, что доволен имеющимся подбором игроков".



"Мы, руководство, поддерживаем Славена, и он верит, что обладает всеми инструментами, чтобы наладить нашу форму и исправить ситуацию после расстраивающего старта сезона", — цитирует Салливана Sky Sports.