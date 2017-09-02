"Сити" попытается купить Санчеса в январе

Алексис Санчес "Манчестер Сити" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу и после закрытия трансферного окна, собираясь попробовать приобрести игрока в январе.

Как известно, "горожанам" удалось согласовать стоимость Санчеса в размере 60 миллионов фунтов лишь в заключительный день окна. Однако плеймейкер "Монако" Тома Лемар отказался переходить к "канонирам", а те а свою очередь заблокировали продажу Алексиса.

Подразумевается, что такой исход глубочайшим образом расстроил 28-летнего игрока сборной Чили, который был полон уверенности насчет своего перехода в "Сити". Естественно, это не повышает шансы на то, что Санчес продлит свой истекающий через год контракт с "Арсеналом".

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, "горожане" возобновят попытки заполучить Санчеса, как только трансферное окно снова откроется. Январь предоставит "канонирам" последнюю возможность выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 09:00

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  1. abse 02.09.2017 11:18 # abse
    А кто нибудь знает, если Арс заявит его в ЛЕ, то сможет ли МС заявить его в ЛЧ зимой или нет?

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  2. mancunia-planet 02.09.2017 09:01 # mancunia-planet
    Удачи

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