"Сити" попытается купить Санчеса в январе
"Манчестер Сити" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу и после закрытия трансферного окна, собираясь попробовать приобрести игрока в январе.
Как известно, "горожанам" удалось согласовать стоимость Санчеса в размере 60 миллионов фунтов лишь в заключительный день окна. Однако плеймейкер "Монако" Тома Лемар отказался переходить к "канонирам", а те а свою очередь заблокировали продажу Алексиса.
Подразумевается, что такой исход глубочайшим образом расстроил 28-летнего игрока сборной Чили, который был полон уверенности насчет своего перехода в "Сити". Естественно, это не повышает шансы на то, что Санчес продлит свой истекающий через год контракт с "Арсеналом".
Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, "горожане" возобновят попытки заполучить Санчеса, как только трансферное окно снова откроется. Январь предоставит "канонирам" последнюю возможность выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги.
02.09.2017 09:00
Просмотров: 980
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А кто нибудь знает, если Арс заявит его в ЛЕ, то сможет ли МС заявить его в ЛЧ зимой или нет?
(ответить)
Удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий