"Сити" попытается купить Санчеса в январе

"Манчестер Сити" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу и после закрытия трансферного окна, собираясь попробовать приобрести игрока в январе.

Как известно, "горожанам" удалось согласовать стоимость Санчеса в размере 60 миллионов фунтов лишь в заключительный день окна. Однако плеймейкер "Монако" Тома Лемар отказался переходить к "канонирам", а те а свою очередь заблокировали продажу Алексиса.



Подразумевается, что такой исход глубочайшим образом расстроил 28-летнего игрока сборной Чили, который был полон уверенности насчет своего перехода в "Сити". Естественно, это не повышает шансы на то, что Санчес продлит свой истекающий через год контракт с "Арсеналом".



Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, "горожане" возобновят попытки заполучить Санчеса, как только трансферное окно снова откроется. Январь предоставит "канонирам" последнюю возможность выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги.