Невилл: "Окслейд-Чемберлен не проходит в старт "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что новобранцу "Ливерпуля" Алексу Окслейд-Чемберлену будет сложно получить место в стартовом составе команды Юргена Клоппа.

В заключительный день летнего трансферного окна "красные" приобрели Окслейд-Чемберлена у "Арсенала" за 40 миллионов фунтов — внушительную сумму за игрока, чей контракт истекал уже через год.



За плечами у Алекса шесть лет выступлений за "канониров". На протяжении большей части этого времени Окслейд-Чемберлен считался подающим надежды и не имел регулярной игровой практики. Невилл сомневается, что в "Ливерпуле" ситуация 24-летнего англичанина кардинально изменится.



"Он не попадает в их лучшие 11. Коутиньо, Джан, Хендерсон, Лаллана, Салах, Фирмино, — все они стоят выше него. Такое впечатление, что в последние 24 часа его не хвалит только ленивый, но он не проходит в их сильнейший стартовый состав и не является усилением команды".



"Да, он является усилением для состава, скамейки. Он способен играть в стиле Юргена Клоппа. Он обладает огромным талантом, и он скромный парень, однако ему нужно улучшить три-четыре области своей игры".



"Важнее всего, чтобы он был сосредоточен, сохранял концентрацию и оставался профессионалом. Думаю, он часто травмируется, и ему придется потрудиться, чтобы оставаться в строю", — сообщил Невилл.