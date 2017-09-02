Венгер подтвердил, что Лемар отказал "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что атакующий полузащитник "Монако" Тома Лемар отказал его клубу.

В заключительный день летнего трансферного окна "канониры" выразили готовность отпустить своего нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" за 60 миллионов фунтов, если смогут найти чилийцу замену.



В качестве своей цели на замену Алексису "Арсенал" присмотрел Лемара и даже согласовал с "Монако" размер компенсации в размере 92 млн. фунтов. Однако Тома не захотел переходить в клуб из Лиги Европы, и Венгер это подтверждает.



"Лемар предпочел остаться в "Монако". Мы должны уважать происходящее в процессе переговоров. Знаю, мы живем в эру прозрачности, но на некоторой стадии необходимо проявить уважение и особо не болтать".



"Послушайте, я не могу рассказать вам все, что произошло, потому что, отпуская игрока калибра Санчеса, тебе требуется заменить его. Никто не поймет тебя, если ты отпустишь подобного игрока без замены. Если ты не можешь заменить его, то ты оставляешь его, даже если это сопряжено с финансовыми жертвами. В конце концов все это делается для того, чтобы обладать командой с хорошим потенциалом и большим мастерством".



"Таким образом, это означает для нас две вещи: Алексис Санчес, как и Меут Озил, вступает в заключительный год по своему контракту, и тебе остается надеяться, что по ходу сезона ты найдешь способ продлить их контракты. Иначе они уйдут бесплатно в конце сезона", — сообщил Венгер beIN Sports.