Венгер подтвердил, что Лемар отказал "Арсеналу"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что атакующий полузащитник "Монако" Тома Лемар отказал его клубу.

В заключительный день летнего трансферного окна "канониры" выразили готовность отпустить своего нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" за 60 миллионов фунтов, если смогут найти чилийцу замену.

В качестве своей цели на замену Алексису "Арсенал" присмотрел Лемара и даже согласовал с "Монако" размер компенсации в размере 92 млн. фунтов. Однако Тома не захотел переходить в клуб из Лиги Европы, и Венгер это подтверждает.

"Лемар предпочел остаться в "Монако". Мы должны уважать происходящее в процессе переговоров. Знаю, мы живем в эру прозрачности, но на некоторой стадии необходимо проявить уважение и особо не болтать".

"Послушайте, я не могу рассказать вам все, что произошло, потому что, отпуская игрока калибра Санчеса, тебе требуется заменить его. Никто не поймет тебя, если ты отпустишь подобного игрока без замены. Если ты не можешь заменить его, то ты оставляешь его, даже если это сопряжено с финансовыми жертвами. В конце концов все это делается для того, чтобы обладать командой с хорошим потенциалом и большим мастерством".

"Таким образом, это означает для нас две вещи: Алексис Санчес, как и Меут Озил, вступает в заключительный год по своему контракту, и тебе остается надеяться, что по ходу сезона ты найдешь способ продлить их контракты. Иначе они уйдут бесплатно в конце сезона", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Лемар, Манчестер Сити, Монако, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2017 07:00

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  1. webb 02.09.2017 08:18 # webb
    Сандро поссал! Данило поссал! Коста поссал! Лукаку поссал! Матич поссал! АОЧ поссал! Чалоба поссал! Льоренте поссал! Баркли поссал! Марез поссал!

    (ответить)

  2. webb 02.09.2017 08:18 # webb
    ЩЛЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ

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  3. webb 02.09.2017 08:17 # webb
    92 лямов, пздц, Сосенал, ты ли это.

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  4. shmit 02.09.2017 08:14 # shmit
    ----------------КУРТУА---------------
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    ---------КАНТЕ---------БАКА--------
    ---------------------------------------
    -----------------АЗАР-----------------
    --------КОСТА--------МОРАТА-------

    suuuuuqaaaaa blyat kak zhe axuenno smotritsya
    tobi pizda

    (ответить)

  5. edchelsea 02.09.2017 08:08 # edchelsea
    Поссал на Гг

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  6. melwood-lfc 02.09.2017 07:10 # melwood-lfc
    Помойка неудачников, психопатов и лузеров, "Лузерпуль" - "Ты всегда будешь - один и никем!". Показали свое истинное лицо, гнид, лицемеров и циников, надеюсь встретимся в ЛЧ, и размажем их похлеще парижских шейхов. Очень жаль, искренне рыдавщего после своего гола в ворота сб. Эквадора - Коута, шанс поиграть в команде своей мечты, убили для парня, всякие клопы и тараканы от футбола. Но все возвращается - бумерангом, абсолютно уверен, что это "гнилое мерсисайдское болото" - в очередной раз будет унижено и раздавлено, всякими Барнли, Суонси и Борнмутами.)). Коуту - Здоровья и Силы воли! Он блестящий игрок и прекрасный парень, по своим игровым и спортивным характеристикам, чисто барсовский игрок, настоящий преемник - Легенды Иньесты. Фил - не отчаивайся, рано или поздно, мечты сбываются?!.

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  7. fc-zenit 02.09.2017 07:05 # fc-zenit
    Лема поссал на вулвич и гейгуннеров. Молодец Лемар. Будь как Лемар.

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