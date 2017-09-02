Андреас Перейра арендован "Валенсией"

"Манчестер Юнайтед" отпустил своего полузащитника Андреаса Перейру в аренду в "Валенсию".

Минувшим летом Перейра говорил, что не хочет в очередной раз уходить в аренду и надеется побороться за место в планах главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



Несмотря на неплохой предсезонный период, в новой кампании 21-летний бразилец не сыграл ни минуты. Андреас осознал, что ему не выдержать конкуренцию с имеющимися в распоряжении Моуриньо полузащитниками.



Это обстоятельно подтолкнуло Перейру к возвращению в Испанию, где в прошлом сезоне он вылетел с "Гранадой" из Ла Лиги. Ожидается, что "Валенсия" заплатит "Юнайтед" 2.7 миллиона фунтов непосредственно за аренду, а также полностью возьмет на себя зарплату игрока.