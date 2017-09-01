Англичане разгромили сборную Мальты
Дождавшись окончания несчастливого для себя месяца, уже 1 сентября нападающий Харри Кейн отметился дублем, который помог сборной Англии разгромить Мальту в отборе к Чемпионату Мира — 0:4.
В первом матче после завершения Уэйном Руни международной карьеры главный тренер англичан Гарет Саутгейт доверил капитанскую повязку Джордану Хендерсону. Фил Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен также появились в старте.
На протяжении первого тайма Мальта сидела в глухой обороне, но не подпускала англичан к своим воротам. Лишь два удара в створ — плохая отдачи при 78% владения мячом.
Дело сдвинулось с мертвой точки только в начале второго тайма. Деле Алли, подхватив мяч внутри штрафной, не смог пробить самостоятельно, зато сделал отличную передачу партнеру по "Тоттенхэму" Харри Кейну, который практически с угла вратарской расстрелял голкипера — 0:1.
В дальнейшем игра навевала скуку, однако за пять минут до конца Райан Бертран дальним ударом снял все вопросы об исходе матча. А уже в компенсированное время Кейн и Данни Уэлбек довели счет до разгромного — 0:4.
Харри Кейн, никогда не забивавший в августе, словно специально ждал 1 сентября, чтобы открыть счет своим голам в этом сезоне. Сборная Англии одержала свою первую выездную победу при Гарете Саутгейте, пускай и не самую выразительную, и теперь сохраняет лидерство в своей отборочной группе.
Сборная Мальты — сборная Англии — 0:4 (0:0)
Голы: Кейн 53, 90, Бертран 85, Уэлбек 90.
Англия: Харт, Джонс, Бертран, Уолкер, Кэхилл, Стерлинг (Рэшфорд 45), Ливермор, Алли (Варди 70), Хендерсон, Кейн, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 76).
01.09.2017 23:50
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Последние комментарии:
август прошел, Кейн проснулся.
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Кстати, респект Чемберлену за то, что уехал в провинцию. Видно, что парнем движут действительно какие-то футбольные мотивы и предпочтения, а не тупо бабки. Молодец. Так вот выкинуть к ёбаной бабушке свою карьеру и трофеи с Челси, это дорогого стоит. Ему надо капитанскую повязку отдать.
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Окслейд-Чемберлен: С нетерпением жду приезда в Ливерпуль. Мы подходим к матчу с «Сити» в хорошей форме после победы над «Арсеналом» – 4:0.
Окс чет поспешил с обмочкой на канониров.
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Да дело даже не в том, что недостаточно купили. Дело в том, что Коста монстр. У него скверный характер, но он топ. Страшный сон любого защитника.
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Коста в Челси, я хуею. Это же пиздец.
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Ну как там Чемберлен, феерил? Нам есть о чём сожалеть?
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Кстати Коста реально остаётся. Видимо в руководстве поняли, что недостаточно игроков купили.
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Поугараю с Косты если он будет смотреть матчи со скамейки )
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как обычно сольется первой топ команде
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Финансовый отчет топ-клубов АПЛ 2017
Клуб Расходы* Доходы* ИТОГ*
Манчестер Сити 244,3 96,35 -147,95
Челси 203 122,8 -80,2
Манчестер Юнайтед 164,4 8,5 -155,9
Эвертон 158,2 107,38 -50,82
Ливерпуль 89 40,7 -48,3
Тоттенхэм 87 99,6 +12,6
Манчестер Мешки
Арсенал вне топ-6
Синие Машина, бизнес машина. (Бизнес-автобус)
Ливерпуль Бомжи
Все на своих местах.
Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003808254_rastochitelnyie_man_siti_i_chelsi_obrazcovyiy_stok_siti_itogi_transfernogo_okna_premer-ligi#ixzz4rSkdMcRg
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Очень хреново играли
Навесы в штрафную, перепасовка возле штрафной и ничего более
Тухлая игра против одной из самых слабых сборных мира
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Наступил сентябрь-проснулся Кейн.
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13000 коммент посвящаю русне, желаю вам здоровья, счастья, вы держитесь там хорошего вам настроения и дальнейшего приседания на бутылке , Чечня Круто !
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отличный повод для гордости.
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