Англичане разгромили сборную Мальты

Дождавшись окончания несчастливого для себя месяца, уже 1 сентября нападающий Харри Кейн отметился дублем, который помог сборной Англии разгромить Мальту в отборе к Чемпионату Мира — 0:4.

В первом матче после завершения Уэйном Руни международной карьеры главный тренер англичан Гарет Саутгейт доверил капитанскую повязку Джордану Хендерсону. Фил Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен также появились в старте.



На протяжении первого тайма Мальта сидела в глухой обороне, но не подпускала англичан к своим воротам. Лишь два удара в створ — плохая отдачи при 78% владения мячом.



Дело сдвинулось с мертвой точки только в начале второго тайма. Деле Алли, подхватив мяч внутри штрафной, не смог пробить самостоятельно, зато сделал отличную передачу партнеру по "Тоттенхэму" Харри Кейну, который практически с угла вратарской расстрелял голкипера — 0:1.



В дальнейшем игра навевала скуку, однако за пять минут до конца Райан Бертран дальним ударом снял все вопросы об исходе матча. А уже в компенсированное время Кейн и Данни Уэлбек довели счет до разгромного — 0:4.



Харри Кейн, никогда не забивавший в августе, словно специально ждал 1 сентября, чтобы открыть счет своим голам в этом сезоне. Сборная Англии одержала свою первую выездную победу при Гарете Саутгейте, пускай и не самую выразительную, и теперь сохраняет лидерство в своей отборочной группе.



Сборная Мальты — сборная Англии — 0:4 (0:0)



Голы: Кейн 53, 90, Бертран 85, Уэлбек 90.



Англия: Харт, Джонс, Бертран, Уолкер, Кэхилл, Стерлинг (Рэшфорд 45), Ливермор, Алли (Варди 70), Хендерсон, Кейн, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 76).