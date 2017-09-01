Англичане разгромили сборную Мальты

Харри Кейн Дождавшись окончания несчастливого для себя месяца, уже 1 сентября нападающий Харри Кейн отметился дублем, который помог сборной Англии разгромить Мальту в отборе к Чемпионату Мира — 0:4.

В первом матче после завершения Уэйном Руни международной карьеры главный тренер англичан Гарет Саутгейт доверил капитанскую повязку Джордану Хендерсону. Фил Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен также появились в старте.

На протяжении первого тайма Мальта сидела в глухой обороне, но не подпускала англичан к своим воротам. Лишь два удара в створ — плохая отдачи при 78% владения мячом.

Дело сдвинулось с мертвой точки только в начале второго тайма. Деле Алли, подхватив мяч внутри штрафной, не смог пробить самостоятельно, зато сделал отличную передачу партнеру по "Тоттенхэму" Харри Кейну, который практически с угла вратарской расстрелял голкипера — 0:1.

В дальнейшем игра навевала скуку, однако за пять минут до конца Райан Бертран дальним ударом снял все вопросы об исходе матча. А уже в компенсированное время Кейн и Данни Уэлбек довели счет до разгромного — 0:4.

Харри Кейн, никогда не забивавший в августе, словно специально ждал 1 сентября, чтобы открыть счет своим голам в этом сезоне. Сборная Англии одержала свою первую выездную победу при Гарете Саутгейте, пускай и не самую выразительную, и теперь сохраняет лидерство в своей отборочной группе.

Сборная Мальты — сборная Англии — 0:4 (0:0)

Голы: Кейн 53, 90, Бертран 85, Уэлбек 90.

Англия: Харт, Джонс, Бертран, Уолкер, Кэхилл, Стерлинг (Рэшфорд 45), Ливермор, Алли (Варди 70), Хендерсон, Кейн, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек 76).


Метки сборная Англии, сборная Мальты

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 23:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 02.09.2017 01:13 # gidro-met
    август прошел, Кейн проснулся.

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  2. golokante 02.09.2017 01:01 # golokante
    Кстати, респект Чемберлену за то, что уехал в провинцию. Видно, что парнем движут действительно какие-то футбольные мотивы и предпочтения, а не тупо бабки. Молодец. Так вот выкинуть к ёбаной бабушке свою карьеру и трофеи с Челси, это дорогого стоит. Ему надо капитанскую повязку отдать.

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  3. beatles-red 02.09.2017 00:48 # beatles-red
    Окслейд-Чемберлен: С нетерпением жду приезда в Ливерпуль. Мы подходим к матчу с «Сити» в хорошей форме после победы над «Арсеналом» – 4:0.

    Окс чет поспешил с обмочкой на канониров.

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  4. golokante 02.09.2017 00:48 # golokante
    Да дело даже не в том, что недостаточно купили. Дело в том, что Коста монстр. У него скверный характер, но он топ. Страшный сон любого защитника.

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  5. golokante 02.09.2017 00:45 # golokante
    Коста в Челси, я хуею. Это же пиздец.

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  6. golokante 02.09.2017 00:44 # golokante
    Ну как там Чемберлен, феерил? Нам есть о чём сожалеть?

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  7. reeker 02.09.2017 00:35 # reeker
    Кстати Коста реально остаётся. Видимо в руководстве поняли, что недостаточно игроков купили.

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  8. chelseafanmd 02.09.2017 00:03 # chelseafanmd
    Поугараю с Косты если он будет смотреть матчи со скамейки )

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  9. chelseafanmd 02.09.2017 00:00 # chelseafanmd
    как обычно сольется первой топ команде

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  10. sisyazavr 01.09.2017 23:57 # sisyazavr
    Финансовый отчет топ-клубов АПЛ 2017

    Клуб Расходы* Доходы* ИТОГ*
    Манчестер Сити 244,3 96,35 -147,95
    Челси 203 122,8 -80,2
    Манчестер Юнайтед 164,4 8,5 -155,9
    Эвертон 158,2 107,38 -50,82
    Ливерпуль 89 40,7 -48,3
    Тоттенхэм 87 99,6 +12,6

    Манчестер Мешки
    Арсенал вне топ-6
    Синие Машина, бизнес машина. (Бизнес-автобус)
    Ливерпуль Бомжи


    Все на своих местах.


    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003808254_rastochitelnyie_man_siti_i_chelsi_obrazcovyiy_stok_siti_itogi_transfernogo_okna_premer-ligi#ixzz4rSkdMcRg

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  11. vtp 01.09.2017 23:55 # vtp
    Очень хреново играли
    Навесы в штрафную, перепасовка возле штрафной и ничего более
    Тухлая игра против одной из самых слабых сборных мира

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  12. kos9k 01.09.2017 23:55 # kos9k
    Наступил сентябрь-проснулся Кейн.

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  13. mancityman 01.09.2017 23:53 # mancityman
    13000 коммент посвящаю русне, желаю вам здоровья, счастья, вы держитесь там хорошего вам настроения и дальнейшего приседания на бутылке , Чечня Круто !

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  14. kingoflondon 01.09.2017 23:53 # kingoflondon
    отличный повод для гордости.

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