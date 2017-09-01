"Челси" отпустил Реми и заявил Косту на Премьер-Лигу
"Челси" позволил Лоику Реми уйти свободным агентом в "Лас-Пальмас", а другого своего нападающего в лице Диего Косты неожиданно заявил на сезон Премьер-Лиги.
У Реми оставался еще год по контракту с "синими", однако чемпионы Премьер-Лиги пошли навстречу 30-летнему французу, позволив тому покинуть клуб безо всякой компенсации.
Таким образом, экс-нападающий "Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" отправился в Испанию и заключил контракт на два года с "Лас-Пальмасом".
Гораздо большим сюрпризом стало решение "Челси" включить в заявку на сезон Премьер-Лиги Косту, который сильно поссорился с главным тренером Антонио Конте и даже отказывается возвращаться из Бразилии.
Диего до последнего надеялся, что "Атлетико" удастся договориться о его возвращении, однако, по всей видимости, этому не бывать. Как сообщает Daily Mail, испанский клуб возобновит интерес к соотечественнику в январе, а до тех пор "Челси" сможет использовать Косту в своих матчах — по крайней мере, техническая возможность для этого теперь есть.
01.09.2017 22:10
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Последние комментарии:
ах ах ах
топово на катлетико и симеоне поссали
настала осень, пора переобуваться
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Топовое нападение Коста Мората....
Диего Диего Диего....
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6ля Коста не тупи, нах.уй тебе этот тонущий катлетико? в Челси ты будешь гребсти все трофеи!
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На безрыбье и рак рыба. Надеюсь псина будет реабилитирована.
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