"Челси" отпустил Реми и заявил Косту на Премьер-Лигу

Диего Коста "Челси" позволил Лоику Реми уйти свободным агентом в "Лас-Пальмас", а другого своего нападающего в лице Диего Косты неожиданно заявил на сезон Премьер-Лиги.

У Реми оставался еще год по контракту с "синими", однако чемпионы Премьер-Лиги пошли навстречу 30-летнему французу, позволив тому покинуть клуб безо всякой компенсации.

Таким образом, экс-нападающий "Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" отправился в Испанию и заключил контракт на два года с "Лас-Пальмасом".

Гораздо большим сюрпризом стало решение "Челси" включить в заявку на сезон Премьер-Лиги Косту, который сильно поссорился с главным тренером Антонио Конте и даже отказывается возвращаться из Бразилии.

Диего до последнего надеялся, что "Атлетико" удастся договориться о его возвращении, однако, по всей видимости, этому не бывать. Как сообщает Daily Mail, испанский клуб возобновит интерес к соотечественнику в январе, а до тех пор "Челси" сможет использовать Косту в своих матчах — по крайней мере, техническая возможность для этого теперь есть.


Метки Коста, Лас-Пальмас, Премьер-Лига, Реми, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 22:10

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  1. farot 01.09.2017 22:14 # farot
    ах ах ах
    топово на катлетико и симеоне поссали

    настала осень, пора переобуваться

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  2. chelsealondon 01.09.2017 22:13 # chelsealondon
    Топовое нападение Коста Мората....
    Диего Диего Диего....

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  3. bezviz 01.09.2017 22:11 # bezviz
    6ля Коста не тупи, нах.уй тебе этот тонущий катлетико? в Челси ты будешь гребсти все трофеи!

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  4. reeker 01.09.2017 22:11 # reeker
    На безрыбье и рак рыба. Надеюсь псина будет реабилитирована.

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