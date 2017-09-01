"Челси" отпустил Реми и заявил Косту на Премьер-Лигу

"Челси" позволил Лоику Реми уйти свободным агентом в "Лас-Пальмас", а другого своего нападающего в лице Диего Косты неожиданно заявил на сезон Премьер-Лиги.

У Реми оставался еще год по контракту с "синими", однако чемпионы Премьер-Лиги пошли навстречу 30-летнему французу, позволив тому покинуть клуб безо всякой компенсации.



Таким образом, экс-нападающий "Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" отправился в Испанию и заключил контракт на два года с "Лас-Пальмасом".



Гораздо большим сюрпризом стало решение "Челси" включить в заявку на сезон Премьер-Лиги Косту, который сильно поссорился с главным тренером Антонио Конте и даже отказывается возвращаться из Бразилии.



Диего до последнего надеялся, что "Атлетико" удастся договориться о его возвращении, однако, по всей видимости, этому не бывать. Как сообщает Daily Mail, испанский клуб возобновит интерес к соотечественнику в январе, а до тех пор "Челси" сможет использовать Косту в своих матчах — по крайней мере, техническая возможность для этого теперь есть.