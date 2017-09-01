"Лестер" ожидает одобрения ФИФА по трансферу Адриена Силвы
"Лестер" объявил о достигнутой договоренности относительно приобретения полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы, однако сделка пока не завершена.
Перед самым закрытием летнего трансферного окна в четверг "лисы" договорились с "Челси" о продаже Данни Дринкуотера, на место которого они собирались пригласить Силву.
"Лестер" попросил Премьер-Лигу предоставить два дополнительных часа на оформление трансфера 28-летнего португальца, подтвердив свою договоренность со "Спортингом" распиской с финансовыми гарантиями по утвержденной форме.
И хотя на "Кинг Пауэр" уверены, что им удалось уложиться в срок, ФИФА до сих пор не одобрила и не зарегистрировала этот трансфер. Как сообщает Sky Sports, "Лестеру", возможно, придется подождать до следующей недели, чтобы узнать, состоялся ли переход Силвы стоимостью 22 млн. фунтов.
Добавим, за шесть сезонов в Лиссабоне Адриен провел 136 матчей в рамках чемпионата и забил 32 гола. Прошлым летом Силва отпраздновал победу на Евро-2016 со сборной Португалии.
01.09.2017 21:00
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Overall rank in Fantasy Premier League - 66144 . И это по сути при не самом удачном старте сезона. Можно совершить несколько трансферов , и возможно , побороться за первое место вообще. Посмотрим. 2 фапловские классические лиги уже возглавляю.
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гг санчеса на должны тоже отдать, санчес подписал контракт, а гг согласились отпустить сначала, ну это же пидары, поэтому это нормально
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