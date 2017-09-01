"Лестер" ожидает одобрения ФИФА по трансферу Адриена Силвы

"Лестер" объявил о достигнутой договоренности относительно приобретения полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы, однако сделка пока не завершена.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна в четверг "лисы" договорились с "Челси" о продаже Данни Дринкуотера, на место которого они собирались пригласить Силву.



"Лестер" попросил Премьер-Лигу предоставить два дополнительных часа на оформление трансфера 28-летнего португальца, подтвердив свою договоренность со "Спортингом" распиской с финансовыми гарантиями по утвержденной форме.



И хотя на "Кинг Пауэр" уверены, что им удалось уложиться в срок, ФИФА до сих пор не одобрила и не зарегистрировала этот трансфер. Как сообщает Sky Sports, "Лестеру", возможно, придется подождать до следующей недели, чтобы узнать, состоялся ли переход Силвы стоимостью 22 млн. фунтов.



Добавим, за шесть сезонов в Лиссабоне Адриен провел 136 матчей в рамках чемпионата и забил 32 гола. Прошлым летом Силва отпраздновал победу на Евро-2016 со сборной Португалии.