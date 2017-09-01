"Ювентус" обсудит переход Джана зимой

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что туринский клуб следит за ситуацией вокруг Эмре Джана и готов уже зимой вступить в переговоры с полузащитником "Ливерпуля".

Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана с "красными" истекает уже грядущим летом. Эмре до сих пор не может договориться о новой сделке из-за требований игрока по зарплате.



Уже зимой потенциальные покупатели смогут вступить в переговоры с немцем и заручиться согласием на его переход по окончании сезона. "Ювентус" воспользуется этим правом, если будущее Джана к тому моменту не прояснится.



"Эмре Джан - великолепный игрок. Я не знаю, продлит ли он свой контракт с "Ливерпулем", но мы следим за ситуацией и ждем развития событий".



"Вы знаете, что его контракт истекает в июне: это означает, что мы можем вступить в переговоры уже в январе. Я не могу скрывать: нам действительно интересен этот игрок, но прямо сейчас он принадлежит "Ливерпулю". Пока мы можем лишь восхищаться им", - сообщил Маротта Calciomercato.