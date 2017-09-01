"Ювентус" обсудит переход Джана зимой

Эмре Джан Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что туринский клуб следит за ситуацией вокруг Эмре Джана и готов уже зимой вступить в переговоры с полузащитником "Ливерпуля".

Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана с "красными" истекает уже грядущим летом. Эмре до сих пор не может договориться о новой сделке из-за требований игрока по зарплате.

Уже зимой потенциальные покупатели смогут вступить в переговоры с немцем и заручиться согласием на его переход по окончании сезона. "Ювентус" воспользуется этим правом, если будущее Джана к тому моменту не прояснится.

"Эмре Джан - великолепный игрок. Я не знаю, продлит ли он свой контракт с "Ливерпулем", но мы следим за ситуацией и ждем развития событий".

"Вы знаете, что его контракт истекает в июне: это означает, что мы можем вступить в переговоры уже в январе. Я не могу скрывать: нам действительно интересен этот игрок, но прямо сейчас он принадлежит "Ливерпулю". Пока мы можем лишь восхищаться им", - сообщил Маротта Calciomercato.



Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2017 20:00

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  1. halamadrid94 01.09.2017 20:35 # halamadrid94
    Тупые глоры Ливерки не понимают , что этот игрок просто охуенен. В ближайшие годы станет основным в сборной Германии. Отличный поставленный удар , культура паса , вынсливость , универсализм , физические данные и игра на команду . Все при нем. Вот поэтому то и интересуется им Юве.

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  2. blackdreamer 01.09.2017 20:28 # blackdreamer
    забирайте на3уй этого косоного вы3лядка который играет с3ка всегда на себя
    лукас версия 2
    аоч усади этого лавочника баварии нах3уй
    был лукас меня пекло , остался этот пида3р

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  3. akadam 01.09.2017 20:10 # akadam
    Прогрессирует, должен усадить Хендерсона.

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