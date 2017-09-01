"Ювентус" обсудит переход Джана зимой
Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что туринский клуб следит за ситуацией вокруг Эмре Джана и готов уже зимой вступить в переговоры с полузащитником "Ливерпуля".
Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана с "красными" истекает уже грядущим летом. Эмре до сих пор не может договориться о новой сделке из-за требований игрока по зарплате.
Уже зимой потенциальные покупатели смогут вступить в переговоры с немцем и заручиться согласием на его переход по окончании сезона. "Ювентус" воспользуется этим правом, если будущее Джана к тому моменту не прояснится.
"Эмре Джан - великолепный игрок. Я не знаю, продлит ли он свой контракт с "Ливерпулем", но мы следим за ситуацией и ждем развития событий".
"Вы знаете, что его контракт истекает в июне: это означает, что мы можем вступить в переговоры уже в январе. Я не могу скрывать: нам действительно интересен этот игрок, но прямо сейчас он принадлежит "Ливерпулю". Пока мы можем лишь восхищаться им", - сообщил Маротта Calciomercato.
01.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
Тупые глоры Ливерки не понимают , что этот игрок просто охуенен. В ближайшие годы станет основным в сборной Германии. Отличный поставленный удар , культура паса , вынсливость , универсализм , физические данные и игра на команду . Все при нем. Вот поэтому то и интересуется им Юве.
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забирайте на3уй этого косоного вы3лядка который играет с3ка всегда на себя
лукас версия 2
аоч усади этого лавочника баварии нах3уй
был лукас меня пекло , остался этот пида3р
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Прогрессирует, должен усадить Хендерсона.
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