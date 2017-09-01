Хендерсон уверен, что Англия станет лучшей сборной мира

Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон уверен, что в скором времени команда "трех львов" станет лучшей на международной арене.

Больше 20 лет англичане не могут пробиться дальше четвертьфинальной стадии чемпионатов Мира и Европы. Хендерсон полагает, что скоро это неудачной традиции придет конец: Англия обладает таким талантливым поколением, что не имеет права проваливаться на крупных турнирах.



"Для начала мы хотим попасть на Чемпионат Мира , но, разумеется, мы думаем о том, чтобы стать лучшей сборной на планете. Я не знаю, сколько времени это займет, но мы хотим забраться как можно выше."



"Надеюсь, это произойдет уже в скором времени. У нас подобралась отличная команда, группа очень талантливых игроков, которые работают не покладая рук. Да, мы провалились на последних турнирах, но эту тенденцию пора менять".



"В первую очередь мы должны попасть на Чемпионат Мира в Россию и подготовиться к нему наилучшим образом. Уверен, наш менталитет изменится, и мы проведем удачный турнир. Да, это серьезный вызов, но я считаю, что мы готовы к нему", - цитирует Хендерсона Goal.